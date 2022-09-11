Нова “реформа” системи освіти у Росії

"Розмови про важливе" і "уроки патріотизму" - два нових предмети в російських школах, які повинні виховувати в дітях "патріотизм". Судячи з відгуків батьків, які в більшості випадків мають негативний характер, росіянам, які підростають, розповідають про “великий СРСР”, вчать пишатися “дідами”, одягають у військову форму для почесної варти біля прапора, звинувачують НАТО і Захід у провокуванні конфлікту з Україною, вчать ненависті до інших націй.

Одним із найбільш абсурдних нововведень стало прослуховування гімну перед початком занять. "З перших нот" всі, хто знаходиться на території навчального закладу, мають "завмирати" на тому місці, де їх застали звуки гімну, рівнятися на прапор РФ і співати гімн.

Все це схоже на уроки політвиховання в СРСР. Цілком непотрібні предмети для майбутнього життя в цивілізованій країні. Проте, дуже актуальні у Росії, де за “неправильні” слова можуть ув'язнити. Крім спільної пропаганди, дітям пояснюють, що “справжній патріот це той, хто, не замислюючись, готовий зупинити своїми грудьми кулю за рідну країну”.. Тобто бути гарматним м'ясом і померти за чужі яхти та палаци.

Іноді просто не віриться, що все це відбувається в XXI столітті, коли людство літає в космос, винаходить новітні цифрові технології, ліки від нещодавно невиліковних хвороб. Путін відкидає Росію назад у минуле, у 30-ті рр. сталінізму. Не стане дивним, якщо невдовзі агресор організує туристичні тури до Північної Кореї, щоб люди подивилися, як добре живуть корейці порівняно з росіянами.