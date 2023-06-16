Нова поштова марка до Міжнародного дня захисту дітей

Благодійний поштовий набір під назвою «Діти Перемоги малюють Україну майбутнього» 1 червня випустила «Укрпошта» до Міжнародного дня захисту дітей.

Про це 1 червня повідомив генеральний директор "Укрпошти" Ігор Смілянський.

За його словами, у новій марці є мотиви від попередніх, де все важке залишається в минулому, а родини зустрічають своїх героїв в мирній країні.

"Спочатку була "Мрія". Мрія про те, що буде, коли Україна переможе. Потім – була новорічна марка, де була мрія, щоб родини були разом в новому році. І тепер третя марка, яка створена дітьми – як вони бачать Україну майбутнього", - зазначив Смілянський.

Він додав, що в Україні найкращі, мужні та креативні діти.

"Ну, а тепер Україна майбутнього очима дітей красується на поштовому блоці, який відсьогодні можна придбати у відділеннях та нашому Поштовому маркеті, маркетплейсах eBay та Amazon", - зауважив Смілянський.

Вартість маркового аркуша складає 100 грн, з яких 40 гривень підуть на благодійність, а саме на допомогу тим, кому найважче – дитячим будинкам та дітям, які втратили батьків.

"Крім того, якщо у вас уже не вистачає альбомів для наших листівок, їх можна прикріпити на холодильник тематичним благодійним магнітом "Діти Перемоги". А взагалі, разом з листівкою, він обов'язково послугує гарним подарунком для друзів із-за кордону", - повідомив Смілянський.

Нагадаємо, конкурс на найкращу марку з блоку "Діти Перемоги малюють Україну майбутнього" "Укрпошта" провела на початку травня. Тоді українці віддали свої голоси за марку "Найзаповітніша мрія", але були прохання відобразити не лише роботу переможця, а й інші роботи.

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