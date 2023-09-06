16:04 14 серпня Київ, Україна

Убогість думки божевільної бункерної істоти в кремлі тепер вивчатимуть у російських школах під час уроків історії. Міністр освіти Сергій Кравцов та ексміністр культури Володимир Мединський презентували новий підручник історії для 10-х та 11-х класів. У посібнику є окремий розділ «Росія сьогодні. Спеціальна військова операція». У ній зокрема вказується, що США “повні рішучості воювати, до останнього українця”. Крім того, у підручнику стверджується, що "Україна - ультранаціоналістична держава", а "будь-яке інакодумство жорстко переслідується, опозиція заборонена, все російське оголошено ворожим". Як заявив Мединський, у підручнику повністю переписали розділи про 70-і, 80-і, 90-і та 00-і. Крім того, у посібник додали розділ про події з 2014 року до теперішнього часу.

Але ось невдача. У підручнику історії рф написали правду, однак “чомусь”, написали “Україна”, замість “росія”. Адже саме росія є ультранаціоналістичною державою зі знищеною опозицією, де будь-яке інакодумство жорстко переслідується. І це не США готові воювати до останнього українця, а путін сповнений рішучості знищити все чоловіче, а потім і жіноче населення своєї країни.

На жаль, тепер у росії зростатиме абсолютно вороже до всього навколишнього світу покоління, яке несе загрозу цивілізованому світу, втім, як і самим собі. Якщо для зомбування сучасного покоління росіян використовували телевізор, то тепер пропаганда проникла у сферу освіти – від малого до великого.