Нова економічна стратегія для підконтрольного Донбасу

Уряд України стурбоване економікою Донбасу. На даний момент в розробці знаходиться план економічного порятунку тих територій, які підконтрольні Україні. Своїм поглядом на хід роботи над дорожньою картою економічного розвитку Донбасу поділився віце-прем'єр-міністр - міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Олексій Резніков, який є одночасно заступником голови делегації України в Мінську.

"Основна увага приділяється розвитку частин Донецької і Луганської областей, які в даний час знаходяться під контролем України. Цей підхід, можливо, найкраще описати як український підхід до поняття "особливий статус" для регіону з метою трансформації інвестиційного клімату та реалізації нової економічної моделі на регіональному рівні ", - пише міністр.

Він вважає, що дана ініціатива повинна бути якомога швидше впроваджена в підконтрольних районах Донбасу, а потім і на непідконтрольні після їх звільнення.

Резніков зазначив, що інвестори в сучасному світі працюють і в гарячих точках, і він провів десятки бесід з іноземними дипломатами, представниками міжнародного бізнесу та українськими інвесторами, яких набагато більше турбує стан української системи правосуддя, ніж близькість до лінії фронту.

"Наша мета - створити особливий інвестиційний режим в контрольованій України частини Донбасу. Ми розглядаємо поширення правил міжнародного комерційного арбітражу на регіон як невід'ємну частину цих планів. Крім того, українська держава повинна взяти на себе хоча б частину страхового тягаря від тих політичних і військових ризиків, які інвесторам складно передбачити. Щоб зробити цей підхід стійким, ми передбачаємо цільового фонду для заохочення і сприяння інвестиціям, і не будемо покладатися на допомогу донорів ", - розповів він. Дорожню карту економічного розвитку Донбасу планують представити у вересні. "Потім буде потрібно близько шести місяців, щоб підготувати необхідні розрахунки. Це зажадає експертного участі. В ідеалі цей внесок повинен виходити безпосередньо від потенційних майбутніх інвесторів ", - зазначив він. За словами Рєзнікова, дана стратегія - це "не питання полегшення кризи на Донбасі, а прагнення створити передову і інноваційну економічну зону, яка може справити позитивний вплив на всю Європу".

Прем'єр вважає, що в умовах коронакрізіса Україна ідеально підходить для диверсифікації виробництв за межами Китаю і наявності високоякісних виробничих потужностей ближче до країн ЄС, а регіон Донбасу володіє багатьма специфічними характеристиками, необхідними для того, щоб грати провідну роль в цьому процесі.

Віце-прем'єр України провів аналогію, що європейські інвестиції можуть створити "нову еру можливостей зростання" на Донбасі, як колись вони перетворили цей регіон в один з промислових двигунів континенту в дев'ятнадцятому столітті.

Він упевнений, що вже немає сенсу говорити просто про "відновленні регіону", а замість цього слід зосередитися на створенні нової економіки.

"Відновлений і оновлений Донбас може стати центром нових підходів до виробництва. Трагедія війни перетворила промислові центри України в руїни, але це спустошення також створює простір для сміливих інновацій та оригінального мислення, які не завжди можливі в більш розвинених економічних умовах ", - вважає він.

Як повідомлялося, новий глава делегації України в Мінську Леонід Кравчук уже запропонував створити на Донбасі вільну економічну зону.