Норільський «Правий сектор»

18:24 14 квітень Київ, Україна

Творчість кремлівських казкарів пішла на спад. Вони зберегли і навіть примножили інтенсивність випуску байок, але на створення нових тем кремлівським базікали схоже що вже не вистачає розуму ...



Одна з найбільш «страшних» казок Кремля - це казка про «Правий сектор». Потугами путінських пропагандистів, ця українська патріотична організація перетворилася в «квінтесенцію зла», наводить жах на «простих мирних росіян». «Правий сектор» загрожує світу, «візитною карткою Яроша» лякають маленьких діточок в Рязанській і Псковської областях. «ПС» в кремлівському відображенні подій всюди, де є напруга, де йде війна.



Минулорічний карабахський конфлікт, на думку казкарів Кремля, ну ні як не міг обійтися без активної участі на стороні Азербайджанських «загарбників» якихось міфічних українських націоналістичних формувань. Практично починаючи з 2014 року російські пропагандисти регулярно здійснюють різного роду інформаційні вкидання проти України, заявляючи про участь громадян України в тих чи інших конфліктах за межами України, майже в складі терористичної організації ІГІЛ. Російський пропагандист Семен Пегова, відомий по «прокремлівському» висвітлення війни в Донбасі, активно поширював інформацію про те, що нібито представники азербайджанської діаспори організували в Одесі наймання членів груп «Азов» і «Правий Сектор» для відправки в Нагорний Карабах.



Незважаючи на те, що з 2014 року, в російських пропагандистів на руках так і не з'явилося жодного вагомого докази участі українців у конфліктах за межами України, тема українських найманців з числа «націоналістів-карателів" не зникає з порядку денного кремлівських казкарів.



Нова казка, яка недавно з'явилася в інформаційному просторі, шокувала Росію. Бідна багатостраждальна країна! Виявляється, жахливі щупальця «Правого сектора» дотяглися навіть до Норильська. Саме тут, практично у Полярного кола, агент кривавого «Правого сектора» вербував простих нещасних росіян для участі в бойових діях на Донбасі в складі націоналістичних збройних формувань України! За 2000 тисячі долярів! За 3583 кілометрів! Повна маячня!



І знову відзначився Семен Пегова. Фейковий новина була оприлюднена на пропагандистському ресурсі WarGonzo, яким керує цей псевдожурналісти. Стаття, кілька фото, гучний заголовок! І повна маячня по суті ...



На фото моменту затримання «агента« ПС »на підлозі старенький пакет« Глорія Джинс », чорна футболка з написом УКРОП, і біла футболка з тризубом, яка вже пожовкла від часу проведеного на складі ФСБ. Крім футболок, «доказову базу» складають скріни екрану смартфона «агента», які свідчать, що він був активним членом націоналістичних груп в соцмережах. І тут починається повний зашквар! Групи, які відзначають «викривачі» адмініструються Кремлем! Неонацистська White World, куратори якої сидять в Кремлі, і «Черговий ООС». Той самий «Черговий ООС», який був внесений СБУ в список російських проектів впливу на території України.



Виходить, що агент «Правого сектора», що вербує росіян до лав націоналістичних угруповань на крайній півночі Росії, активно читає пропагандистські ресурси, створені під патронатом Кремля?



Кремль не враховує очевидну халтурність і фейковість таких «казкових» новин. Він готовий на будь-які дії для того щоб виправдати власні агресивні наміри. Йому зараз дуже важливо затьмарити розум людям, вплітаючи так званий «фактор української загрози» в будь-які гострі новини. Тому очевидно, що кількість таких «казок» про «сильних ворожих націоналістів», в тому числі і з «Правого сектора» з кожним днем буде тільки збільшуватися. Незважаючи на те, що навіть пересічні росіяни - цільова аудиторія таких «казок» - вже давно розуміють всю безглуздість таких «інформаційних шедеврів» від кремлівських «казкарів»!