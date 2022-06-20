Низький моральний дух окупантів

Вже відомо, що російські військовослужбовці здебільшого втомилися воювати. У підрозділах назрівають бунти, відбуваються сутички між командирами та рядовим складом, офіцери саботують накази, трапляються масові випадки дезертирства, сотні випадків відмовників.

Для того щоб зупинити тенденцію, що розростається, влада агресора загрожує військовослужбовцям тюремними термінами за відмову продовжувати воювати і саботаж. Однак статус війни, який у Росії офіційно прийнято називати "спеціальною військовою операцією", не дає права притягати до кримінальної відповідальності солдатів російської армії з цієї причини.

Тим не менш, співробітникам спецслужб у багатьох випадках вдається досягти бажаного, тому що в хід йдуть загрози життю як самим військовослужбовцям, так і їхнім родичам.

Причиною низького морального духу окупантів стала низка причин: погане командування, забезпечення, несправна техніка, великі втрати серед особового складу. При цьому російська армія робить все, щоб становище посилилося ще більше, оскільки корупція всередині системи нікуди не зникла і окупаційним військам, як і раніше, приходять прострочені сухпайки та медикаменти. Кремль діє у звичному стилі СРСР, коли для перемоги у війні головною зброєю було “гарматне м'ясо”, яким слід закидати ворога.