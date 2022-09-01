Ніхто не хоче купувати російську зброю

З 15 по 22 серпня у росії відбувся форум «Армія-2022». На виставці були присутні представники держав, які не підтримали міжнародні санкції проти агресора. Тим не менш, цього року сума контрактів склала всього 390 млн доларів, а їхня кількість скоротилася до 2-х. При цьому минулого року було укладено 20 контрактів на загальну суму 2 млрд доларів.

Про це ще на початку повномасштабного наступу говорила низка експертів. Російську зброю ніхто не захоче купувати після того, як армія агресора показала її в реальних бойових умовах. Воно не відповідає високим стандартам пропагандистів на кшталт “аналогів немає”.

З іншого боку, українські захисники показали ефективність західної зброї, у зв'язку з чим попит на неї підвищиться. Росія сама розкрила всі карти і виявилося, що "король голий".