Нік Вуйчич звільнив співробітниця, дізнавшись, що той гей

Помічник відомого спікера по мотивації Ніка Вуйчича (коуч, що став відомим завдяки безжурного характеру, незважаючи на відсутність ніг і рук) Брендон Шварц розповів журналістам, що Нік Вуйчич звільнив його з-за сексуальної орієнтації. Подробиці про те, як Вуйчич звільнив Шварца, дізнавшись, що останній - гей, описані звільненим помічником в подробицях.

Шварц познайомився з Вуйчич ще в 2013 році. За словами Шварца, Вуйчич був для нього кумиром. У 2015 році він став його особистим помічником: купав його, одягав, допомагав приймати їжу.

Звільнений помічник говорить, що знав про консервативних християнських поглядах Вуйчича і про те, що він висловлюється проти ЛГБТ, тому приховував свою орієнтацію.

Однак Вуйчич дізнався про гомосексуальність Шварца після фотографії в підтримку ЛГБТ, яку той опублікував у соцмережах.

Тоді Шварц сказав, що готовий піти, якщо Вуйчич цього хоче: "Він сказав, що хоче. Я так і зробив". Після звільнення Вуйчич порвав з ним всі зв'язки, а також відмовився від спільної роботи з благодійним фондом його сім'ї.