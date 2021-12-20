Найочікуванішою та політично вагомою подією тижня стали переговори президентів США та Росії щодо закритого відеозв'язку. Цьому передували телефонні переговори держсекретаря США Ентоні Блінкена із президентом Зеленським. Ручні ЗМІ одразу почали піарити цю подію як «погодження позицій», цікаво, хтось серйозно думає, що Байден, перш ніж «вирішувати з Путіним за Україну», цікавиться, що з цього приводу думає Зеленський?

Наш президент звичайно не забув вимовити мантру «Нічого про Україну без України», але важко заперечувати факти. 7 грудня доля нашої країни обговорювалася Байденом і Путіним, і про що напередодні говорили Зеленський і Блінкен, президенту США навіть розповідати не стали, можливо, він взагалі не знає про факт розмови. Натомість чудово обізнаний про позицію лідерів Німеччини, Італії, Франції та Великобританії щодо ситуації на кордонах України. Вже навіть Італія обговорює Україну без України, вочевидь бажаючи отримати хоч якісь крихти із загального столу, якщо при розподілі сфер впливу в Україні не вдасться вхопити шматочок пожирніше.

Підсумків переговорів між США та Росією як таких немає. Все розмито і жодної конкретики. Воно і зрозуміло, за дві години важко було прийняти рішення щодо великої кількості найважливіших проблем. Добре, якщо люди, від яких у сучасному світі залежить багато чого, хоча б озвучили вектор своєї політики та позначили сфери «інтересів, які не здаються». По кадрах перших секунд саміту було видно, як тепло сторони вітали один одного, про ультиматуми та конфронтацію не йдеться. Байден навіть висловив жаль, що Путін не був присутній на зустрічі великої двадцятки. За подібну привітність Байдена вже повною мірою розпікають власні ЗМІ, адже радісні вигуки і помахи ніяк не співвідносяться з «це дорого коштуватиме», «примусимо пошкодувати» та іншими войовничими загрозами у бік Росії. Стає схоже, що все нагнітання останнього часу пов'язане з рейтингами Байдена, що падають, і його героїчним «порятунком Європи» від неминучої світової війни, який дозволить Америці нівелювати афганський провал і повернути ауру могутності та влади.

Ще одним доказом, що допомога Україні від США вельми не альтруїстична, є виступ сенатора-республіканця Мітта Ромні, який, виступаючи в Сенаті, повторив висловлювання іншого республіканця Джона Маккейна, датоване 2014 роком, про те, що Росія – суть бензоколонка, яка прикидається державою. І все б нічого, залежність економіки РФ від торгівлі вуглеводнями давно відома, але Ромні на цьому не зупинився, він запропонував сенаторам поміркувати на тему як відібрати у бензоколонки її клієнтів і не тому, що це завдасть шкоди бюджету Росії, а тому, що США в такому разі отримають карт бланш на торгівлю нафтою та газом. У цьому контексті санкції проти Північного потоку-2 набувають зовсім іншого сенсу – це зовсім не солідарність з Україною, це певною мірою збіг інтересів. Їм треба продавати газ до Європи, нам потрібно зберегти статус країни-транзитера, а вторгнення Росії в Україну може стати досить вагомим приводом для зупинки трубопроводу до Європи, скільки загине українців, нікого не хвилює.