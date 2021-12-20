Нежіпапа про санкції і «морських загрози» Росії

12:15 22 липень Київ, Україна

Олексій Нежіпапа, командувач ВМС України, поділився своєю думкою про те, що санкції, які застосовуються проти Росії незмінно виявляються марними і прокоментував становище Росії в Чорному і Азовському морях.

"Кораблі Чорноморського флоту постійно знаходяться в виробничих районах, а саме в районах видобутку газу. Також в Азовському морі розташовані кораблі ФСБ Росії, і військові кораблі здійснюють контроль судноплавства в Керченській протоці. Це показує те, що Чорне і Азовське моря - це їх зона впливу. І (Росія - ред.) Постійно демонструє готовність до застосування своїх сил ", - сказав Неіжпапа, відповідаючи на запитання щодо можливої атаки РФ з окупованого Криму на материкову Україну.

Крім цього, він акцентував, що "санкції, що застосовуються країнами Євросоюзу і США, не мають того успіху, і Росія не відмовилася від своїх намірів", - підсумував командувач ВМС України.