Незаконних перетинів поменшало

“Минулого місяця, 14 жовтня, ми зафіксували 685 спроб нелегального перетину кордону. 14 листопада - 18. Світ чудово бачить ефективність роботи польських силовиків та прикордонників. Дедалі рідше мігранти наважуються перетинати наш кордон. Так, ми таки спостерігаємо спроби незаконного прориву, але їх все менше і менше”, - заявила речниця прикордонної служби Польщі Ганна Михальська.

По-перше, варто наголосити на роботі польських силовиків, які застосовуються, на відміну від білоруських, за призначенням, для захисту кордонів власної держави. По-друге, країни ЄС збираються запроваджувати санкції проти режиму в Білорусії, і це буде вже п'ятий пакет. Малоймовірно, що цей факт призупинив спроби мігрантів перетнути кордон, але міг призупинити “батіг” у вигляді білоруських військових та поліціянтів, який їх підганяв. Крім того, запровадження санкцій показує, що країни Європи єдині і не залишають безкарним посягання на територію одного зі своїх союзників. По-третє, найімовірніше люди з Близького Сходу просто втомилися і змерзли. Вони почали розуміти, що в “туристичних агенціях” та в Мінську їх обманювали та використовували у своїх цілях. В результаті вони не змогли пройти через кордон і, ймовірно, не робитимуть цього, якщо білоруські силовики не застосують проти них силу.

Не виключено, що після невдалих спроб перетнути польський кордон, Лукашенко перенаправить потік мігрантів до Литви чи Латвії, а можливо й до України, оскільки йому вони в країні не потрібні. Та й самі біженці не в захваті від холодної країни, в якій їх використовують як геополітичну зброю.