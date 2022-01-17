Незаконне вербування в армію русифікує Крим

За даними прокуратури АР Крим, після окупації півострова, Росія призвала до лав своєї армії понад 34 тис. осіб. Це порушує міжнародне право, тому що півострів не є російською територією. У зв'язку з цим, прокуратура Криму заочно судитиме 10 комісарів: “Заочно судитимуть двох “військових комісарів” за фактом порушення законів та звичаїв війни – ч. 1 ст. 438 КК України. Санкція статті передбачає покарання на строк від 8 до 12 років позбавлення волі”.

Військові експерти наголошують на тому, що молоді люди, які проживають на території півострова, не хочуть служити в армії агресора. Тому вони вимушено залишають свій будинок і переміщуються на материкову Україну. Їхні місця займають громадяни Росії, які переїжджають на півострів жити. Таким чином, населення Криму перетворюється на російське.

Поступова русифікація АРК не змінює того факту, що територія є українською, хай і тимчасово окупованою. Неважливо, як довго триватиме окупація. Зрештою, Крим буде повернуто або відвойовано. І тут, як і з війною на Донбасі, все залежить від Путіна: або знищити частину своєї армії і віддати Крим Україні, або вийти з-під санкцій і повернути Крим Україні. Інших варіантів, в найближчому майбутньому немає.