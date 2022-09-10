Неприємні новини з України

Нашуміла історія про запорізьких чиновників облетіла не лише всю Україну, а й досягла країн Європейського Союзу. Наразі деякі волонтерські центри Заходу відмовляються продовжувати постачати гуманітарну допомогу до нашої країни. Йдеться про керівників військово-цивільної адміністрації Запоріжжя – Олександра Старуха, Анатолія Куртьєва, Анатолія Васюка та Злата Некрасової.

Місцеві жителі Запоріжжя та області почали скаржитися на неповні пакети з гуманітарною допомогою або на зіпсовані продукти у допомозі ще у березні. Очевидно, крадіжка гуманітарної допомоги досягла таких масштабів, що у серпні чиновниками зацікавилися у Києві та організували розслідування. Під час обшуків у міській адміністрації та будинках чиновників було виявлено велику кількість готівки, незареєстровану зброю з боєприпасами, а також наркотичні речовини. Також стало відомо, що викрадена гуманітарна допомога реалізовувалась через відомі українські торговельні мережі магазинів. За цим фактом триває розслідування.

Чиновників із запорізької адміністрації вже занесли до бази Центру розслідування злочинів проти національної безпеки України, миру, безпеки людства та міжнародного правопорядку «Миротворець». Там вони вважаються як мародери. Якщо їх вина буде доведена, то таких людей необхідно карати за усією суворістю закону. Своїми діями вони не просто прирекли окремих українців на голод, а й дискредитували Україну перед Заходом, який надсилав гуманітарну допомогу. Це зрадники схожі на Медведчука та багатьох політиків від партії «ОПЗЖ». Вони наживалися на війні та горі інших людей.