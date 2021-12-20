"Невиправдано і нелогічно" - думка НАТО про концентрацію військ РФ на кордоні України

На зустрічі з головою Єврокомісії Урсулою фон дер Ляєн у Ризі, генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг заявив: “Ми закликаємо Росію до прозорості, зниження напруженості та деескалації. Ми готові боронити всіх союзників. І ми продовжимо надавати нашому партнеру Україні політичну та практичну підтримку”.

Столтенберг також зазначив, що очікує зустрічі цього тижня з міністрами закордонних справ членів НАТО, а також України та Грузії, які поки що є партнерами військового альянсу.

Генсек північноатлантичного об'єднання підкреслив, що зосередження російських військ на кордоні України - "нез'ясоване і не виправдане". Єнс Столтенберг розповів про це з нормального, демократичного погляду, маючи на увазі, що Україна не концентрувала свої війська біля кордонів з Росією і не збиралася на неї нападати. Для нього саме цей факт міг сприяти ескалації конфлікту з боку Кремля.

Однак Путін не є тим лідером, який приводить війська до бойової готовності лише для того, щоб захистити кордони держави. Це людина, яка веде свою країну шляхом агресії та знищення з ним незгодних, навіть у масштабі цілої країни. Тому, у його випадку, концентрація військ на кордоні країни, з якою “Росія не веде війни”, цілком логічна.

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба на майбутній зустрічі глав МЗС країн НАТО має постаратися, щоб глава альянсу наважився ввести додаткові сили в Україну. Це стало б можливим стримуючим фактором для Росії.