Секретар РНБО Олексій Данилов, в одному з недавніх інтерв'ю заявив, що “після відходу Путіна Росія розвалиться на кілька частин, оскільки ця держава є штучно створеною освітою”. Подальшу долю окремих територій не складно передбачити – міжусобні зіткнення, спроби возз'єднатися, злидні та голод.

У той же час, Данилов зазначив, що на цьому етапі вкрай необхідно позбавити залишки держави ядерної зброї, оскільки загроза від "уламків" виходитиме доти, доки вони матимуть при собі зброю масової поразки. У цьому випадку їм буде простіше прийняти рішення на його застосування, тим самим розпочавши ядерну війну.

Заходу необхідно згадати, що протягом усієї історії, найбільша у світі держава не залишала своїх імперських амбіцій. Успадкувавши ядерну зброю після розпаду СРСР, Кремль не соромиться шантажувати їм Захід. Зупинивши у розвитку основну масу населення, перетворивши їх на дикунів, які готові жити на рівні країн африканського континенту, вони здатні лише руйнувати та вбивати. Позбавивши ядерного озброєння цю країну, весь світ зітхне з полегшенням, а подальші висловлювання агресивно налаштованих рашистів можна буде назавжди перестати сприймати всерйоз.