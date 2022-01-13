Необхідно ліквідувати "Антикорупційні" органи України

22:03 31 серпень Київ, Україна

Під тиском Заходу, з шумом і піаром були створені САП НАБУ , на їхнє утримання витрачено мільярди бюджетних коштів, а на виході ми отримали повний пшик.

Таку думку висловив народний депутат України IV і V скликань, директор Українського центру соціальної аналітики Євгеній Філіндаш.



"Конкретних результатів по резонансним справам і одіозним фігурам від всіх цих органів суспільство так і не дочекалося. За антикорупційним розслідуванням реальних результатів з доведенням кримінальних справ до суду значно більше у СБУ, ніж у всіх цих нових "антикорупційних" органів.



НАБУ і САП та інші, створені кілька років тому "антикорупційні" органи, що діють під західним патронатом і за західним зразком, показали свою повну неефективність для України. Будучи до того ж, як показало рішення Конституційного суду по НАБУ, ще й неконституційними.



Вони повинні бути ліквідовані в принципі, а їхній негативний досвід повинен бути врахований під час майбутньої реформи СБУ, яку треба проводити в інтересах України, а не західних "партнерів" кураторів".



