Ненависна російська пропаганда проти українців

Довгий час російська пропаганда створювала свою реальність про те, як захопити Україну та закликала до геноциду проти українців. Незважаючи на те, що офіційні обличчя Кремля заявляють про те, що Росія ніколи не погрожувала українському народові, проте їх маріонетки говорять протилежне. Так, наприклад директор мовлення російського каналу RT, Антон Красовський, демонструючи непристойний жест у камеру під час запису свого інтерв’ю, сказав, що «всіх українців треба спалити на Хрещатику разом з українською Конституцією».

Здавалось би куди дальше, це і так крайня межа, проте російські пропагандисти вже давно роблять подібні заяви. Розповідаючи на ТВ та YouTube-каналах про уявний «геноцид», який нібито українці проводять на Донбасі, вони самі вже неодноразово висловлювали погрози в бік України та українців. Але, чомусь, заклики «спалити Україну», «знищити українців», «зачистити населення України» не викликають в Росії та за її межами подиву і сприймаються ледь не як норма.

А що вартує сам Володимир Жириновський, який вже неодноразово на словах палив, руйнував, підривав та «стирав Україну з лиця землі». Від нього не відстає всім відомий кремлівський пропагандист Володимир Соловйов, який вважає, що Росія має мільйонами видавати свої паспорти, щоб домогтися зникнення України.

Не секрет, що офіційні особи Кремля вважають, що України не було, а українці — частина російського народу. Про те, що Україну та українців будь-якою ціною треба приєднати до Росії, неодноразово висловлювалося кремлівськими пропагандистами.

Вигідною для Росіє залишається наратива про нібито «ув’язнення росіян в Україні», адже це дає при першій нагоді карт-бланш на «визволення власного населення з нацистської країни, де над ними знущаються бендерівці». Через розв’язану Росією війну на Донбасі мільйони українців втратили свій дім, але на це ніхто з російських пропагандистів не зважає.