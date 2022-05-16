НЕГАТИВНІ НАСЛІДКИ САНКЦІЙ - В РОСІЇ ТИМЧАСОВО ПРИЗУПИНЕНО ЕКСПЛУАТАЦІЮ ЛІТАКІВ АН-124 «РУСЛАН» І АН-148. ПРОЕКТ МС-21 ПІД ЗАГРОЗОЮ.

Трохи пізніше авіакомпанія «Волга-Дніпро» повідомила про тимчасове припинення з 27 листопада 2020 року вантажних комерційних рейсів на літаках Ан-124-100 (-150) до завершення розслідування і виявлення причин аварійної посадки Ан-124 в аеропорту Новосибірська. Більш подробнооб цей інцидент згадується в публікації «імпортозаміщення У РФ АБО ЧОМУ ЛІТАТИ російського літака СТАЄ НЕБЕЗПЕЧНО».

Показово, що заборони на польоти У РФ літаків типу Ан-124 і Ан-148 відображають цілому ситуацію з безпекою в авіаційній галузі. Об'єктивні висновки щодо причин кризи, що насувається вже озвучують вузькопрофільні фахівці Які, на відміну від «диванних» експертом і штатних пропагандистів, досконально знають реальну ситуацію в галузі.

У цьому випадку досить відверто виглядає інтерв'ю директора авіакомпанії «Ангара» Сергія Саламатова розміщене 09 грудня 2020 року на тематичному сайті «Пропелер». У публікації «Ситуація з компонентами і техподдержкой Ан-148 посилилася допредела». викладені основні причини проблемної експлуатації Ан-148, а також висловлено скептицизм з приводу перспектив російського літака МС-21 ( «Магістральний літак XXI століття»).

Далі привожу невелику витримку зі згаданої публікації. Висновки робіть самі, але при цьому майте на увазі, що це позиція професіонала.

Тепер давайте поговоримо про післяпродажної підтримки Ан-148. Ви задоволені її рівнем? - Протягом всього періоду освоєння та експлуатації Ан-148 наша авіакомпанія зазнає великих труднощів, пов'язані з забезпечення поставок агрегатів і комплектуючих виробів (АіКІ) українського виробництва. - Чому? - З незрозумілих причин «Ангара» з 2016 року знаходиться в списку юросіб, щодо яких накладено санкції Ради національної безпеки і оборони (РНБО) України. Ситуація з поставками АіКІ, а також з підтримкою льотної придатності (ПЛГ) наших Ан-148 посилилася в даний час до межі. З боку українських підприємств припинено співпрацю з «Ангарой». Це негативно позначається на нормальної технічної та комерційної експлуатації Ан-148. За ВСУ ситуація схожа? - У нас 12 двигунів АІ-450-МС. Це включає сім гойдалки. Але «Мотор Січ» відсторонив від експлуатації 10 АІ-450-МС через їх технічного невідповідності. У період з березня 2017 року по березень 2019 роки ми відправили в «Мотор Січ» і «Борисфен» 6 з 10 несправних АІ-450-МС. До теперішнього часу нам їх не повернули. В київському аеропорту чекають ремонту з січня 2020 років чотири наших допоміжних двигуна для Ан-148. В результаті в експлуатації знаходиться всього пара справних двигуна АІ-450МС, які встановлені на машини RA-61711 і RA-61714. Як бачите, ми реально зараз можемо експлуатувати тільки один Ан-148 з п'яти. А серед постачальників послуг з техобслуговування моторів Ан-148 альтернатива є? - Як я вже зазначив, можливості ПЛГ головних і допоміжних двигунів обмежені. Єдиний представник запорізького підприємства «Мотор Січ» на території Росії - московська компанія «Борисфен» здатна виконувати лише модульні ремонти двигунів Д-436-148 (за винятком ремонту головного модуля - це можливо тільки в заводських умовах) і АІ-450-МС. Інших варіантів імпортозаміщення послуг з ПЛГ головних двигунів і ВСУ літаків Ан-148 в Росії не існує. Ви вже зробили якісь дії в зв'язку з цими обставинами? - У липні цього року ми направили в «Антонов» лист з описом проблем підтримки льотної придатності літаків Ан-148, а також запропонували пройти сертифікацію відповідно правилами, про які я сказав. У відповідь «Антонов» повідомив, що не вважає за необхідне сертифікуватися в авіаційній адміністрації РФ, так як сертифікат типу Ан-148 і всі зміни і доповнення до цього документу видані АР МАК. - Замкнуте коло. - В якому ми залишилися з одним літаючим Ан-148 з п'яти. Втім, ми вже цього з вами торкнулися: ВС МТУ Росавіації призупинило СЛГ чотирьох наших Ан-148. СЛГ борту RA-61709 призупинено через розукомплектування машини. На літаку відсутній кондиційний допоміжний двигун АІ-450-МС, комплектуючі вироби українського виробництва: два блоки резервного управління інтерцепторами БРУІ-148-01 і модуль повітряних параметрів МВП-1-1. У літака RA-61710 СЛГ призупинено через виявлення тріщини на шпангоуті №23, відсутності кондиційного ВСУ, трьох БРУІ-148-01, пристрої управління і терморегулювання скла, управління і контролю обдувом скління кабіни екіпажу, управління обігрівом зони ніг пілотів УУТС-140М , блоку сигналізації БС-1 і МВП-1-1. У третього Ан-148, реєстраційний номер RA-61713, авіавлада призупинили дію СЛГ через розукомплектування та неготовність до експлуатації у весняно-літній період 2020 року. Для машини немає кондиційних обох маршових двигунів, ВСУ, більше 290 позицій АіКІ. У четвертій RA-61711 немає кондиційної ВСУ і ряду КІ українського виробництва. І це при тому, що ситуація з джерелом запчастин повністю аналогічна положенню справ в «Ангарі»: літає половина парку, а друга використовуються як донори для підтримки першої. Сьогодні ви шкодуєте, що вирішили літати на Ан-148? Адже легко прогнозувалося, що закінчиться все саме так. Та й перед очима був показовий приклад «Якутії» з Ан-140. - Приклад Ан-140 не зовсім аналогічний Ан-148. Ан-140 відомий своїми відмовами, і не однієї авіакатастрофою; в 2015 році самарський «Авіакор» остаточно згорнув виробництво цього типу. Літаки Ан-148, навпаки, дуже непогано показали себе в експлуатації. У 2011-2012 роках вони позиціонувалися як сучасні вітчизняні ВС, виробництво та технічна підтримка яких вже організована ВАСО - про все це я вже вам розповів. На етапі укладення лізингових угод ніхто не припускав такого загострення ситуації з Україною, і вже тим більше, що наша авіакомпанія раптом потрапить до списку санкцій. Резюмуючи все сказане, який урок ви отримали для себе з історії з Ан-148? Як ця історія позначиться на вашому ставленні до МС-21 - ви ж підписали угоду про наміри щодо придбання трьох ВС цього типу? - Чесно кажучи, малоймовірно, що ми скористаємося цією угодою, поки не буде випущено та введено в експлуатацію хоча б 30-50 МС-21. До того ж зараз, в зв'язку з кризою, всі процеси сповільнюються в рази. І до кризи початок серійного виробництва МС-21 переносилося двічі, а в нинішніх умовах взагалі складно робити ставку на тип, якого ще фактично немає.

P. S.

Новий удар по програмі МС-21.

Як повідомило 23 листопада 2020 року інформаційне агентство Reuters, влада США підготували список з 89 китайських і 28 російських компаній - «військових кінцевих користувачів» (Military End Users), що обмежить їх можливість купувати американські технології або продукцію. У проект списку потрапили основні китайські авіабудівні корпорації Aviation Industry Corporation of China (AVIC) і Commercial Aircraft Corporation of China (СОМАС), і ряд інших авіабудівних і пов'язаних з ними компаній, а також компанії з інших галузей. З російських компаній в списку Reuters особливо відзначає ПАТ «Корпорація« Іркут », що виробляє нові бліжнесреднемагістральние пасажирські літаки МС-21.