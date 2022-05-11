Небінарність

00:27 10 серпня Київ, Україна

Все чудово. ОКР на Олімпійських Іграх не показала результатів, а лиш заполітизувала свій програш. Без гімну, без прапора та символів РФ, спортсмени ОКР (прим. автора - так ніжно їх ніхто ще не називав "Олімпійський Комітет Росії") начебто "зелені чоловічки" в Криму воліли б анексувати всі призові місця та медалі, але чого не сталось цього разу, того не сталось.

Натомість здивували німецькі гімнастки, які виступили на Олімпійських іграх у Токіо не у звичайному гімнастичному трико, а в закритих комбінезонах. Таким чином вони продовжують боротися з сексуалізацією їхнього виду спорту.

То чоловіки вже лізуть у художню гімнастику, то жінки (а то й трансгендери) йдуть у важку атлетику.

Світ втрачає чіткі обриси, як гендерних принад, так і відмінностей у двох людей характерів, поглядів, вчинків. Все зводиться до середньо стабільного, до простої класифікації добра і зла. Спектр відчуттів, фарб і емоцій майже на нулі. Це коли ти їдеш у дорогому, комфортабельному автомобілі, по рівній та тривалій дорозі, але скінчилось паливо чи заряд батареї. Дарма що прогрес, сучасні комунікації та доступ до інформації, ми всеодно продовжуємо один одного вбивати і не тільки у війнах, голодувати або жиріти, політика і корупція вже тотожні поняття. "Не набридає" щодня виживати, або "біситись" від вседозволеності.

Сучасні Українські реалії такі, що "ждьом осєні". Всі тільки говорять про це. Зелене листя опаде, а за ним і закінчиться каденція слуг і самого найвеличнішого зе.

Так, що нас чекає...

Знову напророчу, але не судіть строго (прим. автора - якщо збудеться. закиньте донатів на наступні прогнози):

1\ Мені не важливо хто при владі і керує державою чоловік чи жінка. Мені важлива сама людина з її недоліками та перевагами. Людина, яка хоче змінити свій світ автоматично змінюючи світи кожного з нас. Ми в одній системі (галактиці), де правда на поверхні. Але самообман триває. Хто керує наразі Нашою Державою? Я назву його одним словом ПОПУЛІСТ. Його команда - ДЕМАГОГИ. Які, до речі, такі не мають "яєць" (перевірено Народом України). Тому восени, як потопаюча людина, вони будуть борсатись у воді й пускати бульбашки та хвилі, які будуть зачіпляти просте населення, що голосувало за них. Жертви будуть, але не криваві. Частина людей остаточно зневіриться у Долі України, частина матиме лишній аргумент виїхати звідси, а ще у значної кількості людей так і не перемикнеться мозок й залишиться все по старому. Ми увійдемо у 2022 рік з "важким" серцем, що за зміни потрібно знову і ще довго боротись. Я, користуючись нагодою скажу маємо 2-3 роки, аби "переламати" історію знову і стати на нові рейки (рейки Європейських цінностей). Не опускаймо руки!

2\ Націоналізація! Нове гасло сьогоднішньої влади. Згребти гребінцем до однієї "годівниці" і роздерибанити тишком-нишком. Псевдоборотьба з "сильними світу цього" (олігархами) призведе до возвеличення рангу слуг і привласнення не властивих їм (слугам) здобутків.

3\ Псевдопатріотизм! Поділ на хороших і поганих (патріотів та "сепарів") буде припинятись. Вилизування підошви ПТН ПНХ під гаслом "адіннарід" та фейковою українізацією додасть "болю" у наших грудях. Видумане "середнє" поглинатиме все українське та російське, змішуючи їх та видаючи, як результат сіру неприємну масу (прим. автора - навіть гній у селі краще пахнутиме, чим це безлике блювотиння).

4\ Крим вже не повернути (на найближчі роки), а Донбас віддадуть без бою. Без бою покалічені долі людей, без бою обвуглені ландшафти Донеччини та Луганщини.

5\ Європа буде з нами, але відчуття підтримки буде за частиною країн.

6\ США не здасть інтересів України. Най найбільший і стратегічний партнер (незалежно від дій та наслідків цих дій зелених ідіотів).

7\ Вибір, як завжди буде коливатись на важливих мізерних часток відсотків. Але як в американському кіно важливим елементом є хепіенд, початок кінця для ворогів України почався саме цього року.

Зміни відбудуться, вірте у свої сили. Гуртуймося. І не соромтеся виходити за рамки буденного світосприйняття. Як кажуть італійці "I muri sono nella mente" (Стіни тільки у нас в голові)!

Далі буде...