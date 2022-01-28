Не час для інвестицій та продажу доларів

19:23 15 вересень Київ, Україна

Економічний експерт Олексій Дорошенко поділився думкою про те, чи варто позбавлятися від доларових заощаджень і чи є сенс в інвестиціях.

"Гривня буде опускатися, тому якщо ви, наприклад, зараз можете трішки притримати свої заощадження в іноземній валюті, то через місяць ви виграєте, через два ще більше виграєте. В будь-якому випадку. Що стосується інфляції, то інфляція, ми з вами говоримо, що щось може подорожчати - нічого не буде дорожчати крім продуктів - вони будуть більш-менш ще. Плюс комунальні послуги. Комунальні послуги взагалі на першому місці. Але це ж треба за місяць ці витрати провести, тому вам потрібно зараз, все-таки вигідно якийсь час потримати валюту, якщо у вас зараз немає ніяких витрат у гривні", - сказав Олексій Дорошенко, відповідаючи на питання, чи варто зараз змінювати долари, з урахуванням того, що людям потрібно купити зимові речі.

Він зазначив, що інвестиціями займатися зараз також не вигідно.