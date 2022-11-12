Не зрозуміла "евакуація" у Херсоні

18:53 11 листопада Київ, Україна

Відразу необхідно прояснити, що словами всіх, хто підтримує Путіна, ніколи не можна вірити, оскільки вони неодноразово дискредитували самі себе. Тому заяви окупантів про “евакуацію” мирного населення і тим більше російських військ спочатку повинні викликати підозри, якщо не побоювання, але не радість у стилі “вони злякалися, вони відступають”. У той час як інші мирні українські міста стираються з лиця землі, а пропагандисти говорять про те, що "Росія не зважає на втрати", жадібно облизуючи губи, Кремль "раптом" рушив уберегти жителів Херсона, які, через один, партизани і своїх бійців ?

На сьогоднішній день відомо, що агресор готує місто до вуличних боїв, вириваючи траншеї.. Чому ж тоді вони не використовують свою улюблену тактику живого щита з цивільного населення? Разом з тим, як пояснити відхід окупантів із населених пунктів, що не знаходяться поблизу лінії фронту?

Імовірна якась провокація. Не дарма ворог заговорив про заміновану Каховську ГЕС, яку замінували ще навесні, незабаром після захоплення. А також про “брудну бомбу”, яку нібито Україна таємно від усього світу збирається підірвати.. Обидва варіанти катастрофічні та створять техногенну катастрофу, що вкотре спростовує “шляхетство” Кремля, який евакуює місцеве населення та частину своїх військ.

У той же час не можна з точністю передбачити подальший хід агресор. Вибух Каховської ГЕС або бомби з радіоактивними відходами крайній захід, який спричинить серйозні наслідки для Кремля, аж до введення військ НАТО в Україну. Проте ситуація в Херсоні давно перестала бути перспективною оголошення нового “жесту доброї волі”.