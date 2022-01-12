Навальний досі знаходиться в клініці "Шаріте". Нові подробиці про стан здоров'я

09:34 31 серпень Київ, Україна

Російський опозиціонер Олексій Навальний вже 11-й день перебуває в реанімації в комі. Втім, стан його покращується, загрози життю немає. Політик не тільки під пильним наглядом лікарів, але й охорони.



Медики берлінської клініки "Шаріте", де його лікують, не спілкуються з журналістами. Інформацію клініка надає в формі коротких, скупих прес-релізів і тільки після узгодження з дружиною Навального Юлією.



За останніми даними від "Шаріте", стан Навального стабільний. Загрози життю немає, проте стан описують, як серйозний. Навальний досі в штучній комі в реанімації та підключений до апарату штучної вентиляції легенів. Яким опозиціонера виведуть з коми та якими можуть бути довгострокові наслідки для його здоров'я, прогнозувати поки важко.



Російського пацієнта дуже пильно охороняють. За тиждень лікування - ніякого витоку інформації або фотографії його в палаті. Привозили Навального тиждень тому кортежем з мотоциклістів, машин швидкої та поліції, під супроводом федеральної поліції, а сам пацієнт був в реанімобілі німецького бундесверу, тобто військової медицини. Вся територія навколо лікарні була перекрита. Замаскували й місце прибуття - борт з Навальним анонсували на аеродромі Шюнефельда, а сів він в іншому аеропорту - в Тегеле.



Тепер Москва офіційно вимагає від Берліна передавати їм всю інформацію про хід лікування. Російська прокуратура нібито розслідує справу та направила запит до Мін'юсту Німеччини. Німці на нього поки не відповіли. Тим часом, усі почули погрози в бік Навального від людини Путіна - одіозного власника приватної армії Вагнера Євгенія Пригожина, який пообіцяв юридично знищити опозиціонера, якщо той виживе. Спеціально для цього він викупив борги організації Навального.



Канцлер Німеччини Ангела Меркель щодня цікавиться станом здоров'я російського опозиціонера. Німецька влада сподівається, що вдасться встановити, якою саме отрутою труїли Навального, тому що варіантів може бути багато.



Нагадаємо. 20 серпня Олексію Навальному стало зле в літаку на рейсі з Томська до Москви. Літак екстрено сів у Омську, а опозиціонер потрапив до реанімації в комі.

Соратники головного критика президента РФ Володимира Путіна вважають, що Навального отруїли.

Літак, яким Навального хотіли транспортувати до Німеччини, чекав в Омську з самого ранку 21 серпня. Місцеві лікарі не дозволяли транспортування хворого опозиціонера - мовляв, через тяжкий стан, і говорили, що у політика проблеми з обміном речовин. Рано вранці 22 серпня літак з Навальним на борту вилетів до Німеччини.

Медики клініки "Шаріте" почали велике дослідження стану його здоров'я, а 23 серпня німецька поліція взяла під цілодобову охорону берлінську клініку "Шаріте".

Достеменно отрута невідома, але німецькі експерти вважають, що Навального отруїли речовиною, подібною до "Новачка".