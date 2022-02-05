НАТО перекидає війська до східних кордонів

Оскільки Росія продовжує накопичувати військові сили на кордонах України, а нові “вчення” в Білорусії є приводом для перекидання російських військ у цю країну, НАТО вирішило зміцнити свої східні рубежі.

Йдеться про додаткові 2 тис. військових у країни Польщі та Прибалтики, а також 4 військові кораблі, які Франція направить до Румунії.

Як міністр закордонних справ Франції, так і генеральний секретар Північноатлантичного альянсу наголошують на тому, що їхні дії ніяк не пов'язані з ескалацією. Навпаки, це має допомогти створити ґрунт для діалогу, так само як і санкції, загрози санкцій та вступ України до НАТО чи ЄС.

Неможливо байдуже ставитися до країни, яка восьмий рік веде війну проти України, продовжує накопичувати військовий потенціал та відкрито протистоїть країнам Заходу (в оборонній програмі Кремля НАТО сприймається як головний супротивник). Дії Альянсу безпосередньо залежать від російської напруженості на його східних кордонах. Якби Росія не стягувала війська, то дій у відповідь з боку НАТО не було б.

Водночас Захід не вводить сили блоку в Україну, що ще раз підтверджує слова прем'єр-міністра Франції та генсека НАТО про відсутність у їхніх діях ескалації. Подальший розвиток подій безпосередньо залежить Росії і чи готовий Путін піти на діалог заради загальної безпеки.