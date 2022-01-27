НАТО офіційно відмовило Росії у "гарантіях безпеки"

Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг і держсекретар США Ентоні Блінкен на прес-конференції заявили, що Альянс офіційно відмовив Росії в її ультиматумі.

“Наша відповідь Росії відображає те, про що я говорив у Києві, Берліні та Женеві минулого тижня. Ми відкриті до діалогу, ми віддаємо перевагу дипломатії, і ми готові рухатися далі, де є потенціал для комунікації та співпраці, якщо Росія деескалює агресію щодо України, припинить підбурювальну риторику і підійде до питання майбутньої безпеки в Європі”, - заявив Ентоні Блінкен.

НАТО не може відмовити Україні у її прагненні вступити до союзу. Це суперечить постулатам Північноатлантичного альянсу. Крім того, незважаючи на збільшення російських військ на сході, а також на півночі кордонів нашої країни, Захід намагається зменшити градус напруженості, закликаючи Кремль до діалогу, а не вводить свій контингент в Україну та не загрожує Росії вторгненням.

Очевидно, що єдиною країною, яка не має наміру закінчувати війну на Донбасі і готова посилити стан справ є Росія. Тому Єнс Столтенберг зазначив, що ЄС і США ведуть переговори про введення санкції проти РФ.

Певно, Путін не може вести діалог. Він існує лише позиція сили, якій можна протиставити лише іншу силу.