НАТО не погоджується з ультиматумом Путіна

Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг повідомив, що західний військовий блок, як і очікувалося, не пішов на поводу у Путіна і не прийняв його умов щодо не розширення та не ухвалення України.

Генсек заявив, що Росія не має права накладати вето на прийняття України до членів НАТО. Йдеться про прийняття чи не допуск можуть обговорювати лише 30 членів об'єднання та сама Україна. Крім того, Столтенберг наголосив, що безпека нашої країни, це безпека всієї Європи, тому під час переговорів йшлося про безпеку України.. “Зустріч була важливою. У нас була серйозна пряма дискусія щодо ситуації навколо України та наслідків для європейської безпеки. Наші розбіжності буде складно подолати”, - повідомив Столтенберг, зауваживши, що сівши за стіл переговорів з Росією це серйозне просування. Генсек наголосив, що надалі необхідно розвивати дипломатію із Кремлем.

Чергова зустріч пройшла без прямих результатів для Росії. Ультиматум Путіна не було прийнято, як і очікувалося. Що тепер робитиме російський лідер – невідомо, однак у разі нападу на Україну він, ймовірно, втратить усе.