НАТО не залишить схід у разі вторгнення Росії

Основна увага на засіданні Військового комітету НАТО 12 січня була прикута до першого за довгий час засідання НАТО-Росія. Від зустрічі багато в чому залежить, чи Путін нападатиме на Україну.
Офіційна представниця Держдепартаменту США Андреа Калан заявила: “Щоб була стабільність у Європі, потрібно вирішити ситуацію в Україні. Україна – центральна тема у цьому діалозі”. Крім того, Калан наголосила на тому факті, що у випадку, якщо деескалація з боку Росії не відбудеться, США змушені будуть запровадити новий пакет економічних санкцій.
Очевидно, що результати зустрічі багато мали вирішити. У той самий час, попередній діалог представників США та Росії нічого не дав, так само як і не вирішив питань засідання НАТО – Росія. Шлях розмов та дипломатії не став тим рятувальним ключем, який дозволив би зняти градус напруги та змусив Путіна відвести війська від українського кордону. Тому тепер настав час діяти.
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