НАТО – трохи «за та проти»

За великим рахунком, палке бажання вступити до НАТО пов'язане лише з величезним бажанням не воювати. Що нам дасть вступ – мінус два, а у перспективі чотири відсотки від ВВП щорічних членських внесків на користь Альянсу. Здається, що два відсотки це мізер, насправді навіть деякі благополучні країни-учасниці не можуть собі дозволити такі витрати.

У свою каденцію Дональд Трамп намагався вибити борги з країн-неплатників, погрожуючи, що НАТО не захищатиме неплатників у разі воєнних дій.. До них потрапила навіть зовні стабільна Німеччина,

На черговому з'їзді НАТО у 2014 році члени альянсу домовилися поступово до 2024 року збільшити військові витрати до двох відсотків, але Трамп у 2018 році гнівним твітом повідомив про вимогу негайного збільшення внесків.. На його думку, «захист від Росії» зрештою має становити чотири відсотки, а два відсотки всі члени блоку мають скидати в загальний котел вже зараз. 2019 року американський президент погрожував заблокувати торгівлю в Європі, якщо «європейські країни не захочуть збільшити витрати на оборону».

Благополучні країни, такі як Франція, серйозно замислюються про доцільність свого членства в Блоці, всі пам'ятають, як Макрон діагностував у Альянсу «смерь мозку», а його опонент на майбутніх президентських виборах Ле Пен заявила, що Франція не бажає бути втягнута в «чужі конфлікти» , а 5 стаття - це основний принцип НАТО, заради якого Україна так прагне туди потрапити.

Військові стандарти НАТО встановлюють США, що дає їм шикарну можливість розвитку своїх оборонних підприємств, яким гарантуються великі замовлення нон-стоп. Розширення Альянсу, підвищення членських внесків вкрай вигідне США в економічному сенсі. Відсутність «ворога», від якого Америка доблесно взялася захистити Європу, розорить оборонні підприємства.

Європейці це добре розуміють і міністр збройних сил Франції вже зверталася до США із закликом припинити нав'язувати країнам-членам Блоку продукцію свого військово-промислового комплексу.

Спроба зістрибнути з гачка дорого коштувала Франції. «Удар у спину» США завдали, відібравши у Франції контракт на 12 дизельних підводних човнів для Австралії вартістю 56 млрд. євро, які тепер підуть до бюджету американської оборонки.

Крім щорічних членських внесків, платити Сполученим Штатам потрібно ще й за розміщення їхніх військових баз на своїй території.. Раніше ціна переглядалася раз на п'ять років, на користь збільшення очевидно, але зростаючі апетити диктують необхідність збільшувати бюджет «за захист» щороку. У разі несплати передбачається миттєве скорочення чисельності контингенту.

Окрім відчутного фінансового тягаря від необхідності постійної купівлі американського озброєння та утримання військових баз на своїй території існує ще й соціальний аспект. Господарі баз вільні робити на своїй території все, що хочуть. Японія та Корея, наприклад, виявилися не готовими до планів США розмістити біженців з Афганістану на територіях своїх військових баз у цих країнах, але місцеві жителі туди допускаються лише як обслуговуючий персонал.

Не можна забувати про кримінал, який також притаманний американським військовим, тому розмови про безпрецедентні 62 (а за деякими даними і до 68) відсотки наших співвітчизників, які вітають вступ України до Альянсу, дуже перебільшені. Хоча, можливо, більшість тих, хто прагне НАТО, просто погано поінформовано про тягар, який несе статус члена Блоку. Нам майстерно подають членство як привілей, підвищення політичної ваги країни чи вступ до клубу обраних.