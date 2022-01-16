Майкл Маккол, ініціатора законопроекту «Україна – країна-НАТО+», члена комітету Палати представників у міжнародних справах, розповів докладніше про мету створення такого статусу для нашої країни: “У дипломатії мало шансів на успіх, якщо не підходити до неї з позиції сили. Володимир Путін повинен прийняти до відома, що Конгрес не терпітиме відновлення сфери впливу Росії і не допустить відмови від членства в НАТО України та інших союзників та партнерів у Центральній та Східній Європі”.

На практиці отримання такого статусу дозволить Україні отримувати військову допомогу від США набагато швидше, а також дасть можливість ввести санкції проти «Північного потоку-2», що, на думку Маккола, має раз і назавжди припинити роботу російського газопроводу.

Очевидно, що статус «НАТО+» для України це той «компроміс», який дозволить нашій країні набути посиленого протекціонізму від військового об'єднання, однак не надати повноцінного членства в союзі. Адже на даний момент прийняття України в НАТО почне війну Заходу проти Росії та її союзників, оскільки на Донбасі триває війна.. Більше того, оскільки законопроект був запропонований республіканцями, Путін не зможе звинуватити Байдена у скоєному, адже президент США є демократом.

Надання України статусом «країна НАТО+» наразі надасть необхідний захист від російського нападу, адже, крім іншого, надасть для нашої країни можливість отримати протиповітряні та протикорабельні знаряддя та снаряди. Вони зможуть замкнути оборонне коло України та допомогти знищити авангард у вигляді літаків супротивника на сході та не дати висадитися десанту з кораблів на півдні країни.