20:41 05 лютого Київ, Україна

Підготовка України до повномасштабного вторгнення 24 лютого 2022 року проходила скоріше на дипломатичному рівні. Так, Захід постачав Києву легкі види озброєння, призначені швидше для ведення партизанської війни, а наш уряд, не поспішаючи морально готував народ до ескалації на Донбасі, проте те, що сталося, мало хто міг передбачити.

За 11 місяців протистояння ЗСУ стали уособлювати собою щит та меч не лише України, а й усього цивілізованого світу від варварів зі сходу. Захід, у свою чергу, набрав обертів у передачі нових видів озброєнь і тепер питання стосуються вже навіть не танків, а винищувачів. Лінія фронту зараз стабілізувалася, крім Бахмутського напрями. Це означає, що ЗСУ підготували нові лінії оборони та готові до будь-якого наступу ворога.

Варто зазначити, що 24 лютого Путін обрушив на Україну все, що має. Професійна армія, тисячі одиниць сучасної техніки, авіація. Важливим став фактор внутрішнього саботажу з боку проросійських політичних сил в Україні. Усього цього агресор тепер не має. Все, що має Кремль це десятки тисяч мобілізованих, стара радянська техніка – модернізована чи відремонтована – обмежений запас ракет.

Тобто не варто сприймати армію окупантів як щось несуттєве. кадри, Що Знову надійшли в розпорядження російських генералів-м'ясників, вміють натискати на курок автоматів, заряджати артилерійські гармати, стріляти з танків. Але українські захисники цього разу підготовлені до відбиття атаки як ніколи з 2014 року. Скільки б росіян не кинув Путін у новий наступ, ЗСУ не дають сумніву, що відобразять атаку.