Наступ Росії це або блеф, або дурість

Мустафа Джамільов, лідер кримських татар, дав інтерв'ю, в якому поділився своїми роздумами щодо кризи, що склалася, на кордонах України.

За словами Джамільова, Путін навряд чи нападе на Україну, оскільки це призведе до незворотних наслідків для Росії. “Якщо виходити з національних інтересів самої Росії, вторгатися, відкривати таку широкомасштабну війну дуже згубно для Росії. Вони дуже безтурботні. Тому що, по-перше, Україна зараз не та, що була у 2014 році, коли взагалі практично у нас армії не було. Зараз досить потужна армія, щонайменше 240 тис. під рушницею, достатньо техніки. Тому втрати будуть дуже великі. А оскільки нападаючий бік втрачає, як правило, більше, ніж той, хто обороняється, то у разі широкомасштабної війни дуже багато “вантажів 200” піде в Росію”, - зазначив Джамільов.

Крім того, він згадав про великі економічні санкції, які будуть введені проти РФ. Це, по суті, знищить економіку країни, незважаючи на те, “скільки Росія має зараз нафтодоларів”.

З іншого боку, глава кримсько-татарського народу наголошує на тому, що у 2014 році, усвідомлюючи всі ризики, Путін все ж таки зважився на вторгнення в Україну.. Тому в нинішній ситуації він не може з повною впевненістю заявити, що вторгнення не відбудеться.

Багато факторів свідчать про те, що Росії просто не вигідно вторгатися в Україну. Однак думки Путіна ніхто не може передбачити. На Заході Росію побоюються саме за її непередбачуваність та заперечення здорового глузду. У зв'язку з цим Україні необхідно бути готовою до будь-якого сценарію подій.