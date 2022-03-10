Настав час визнати Росію країною терористом

Авіаційна бомба, скинута на пологовий будинок і дитячу лікарню в Маріуполі, шокувала жителів планети. Про те, що на таке не здатні навіть деякі радикальні ісламістські терористичні угруповання, багато про що говорить.

Бомбардування відбулося після заяви Марії Захарової, представника МЗС рашистів. По федеральному каналу, вона сказала, що у “будівлі знаходяться націоналісти, а жінки породіллі – це актриси військовослужбовців ЗСУ”. Мабуть, у таке можуть повірити тільки зомбі, а придумати ті, хто здатний зробити таке саме.

Акт відвертого терористичного акту, який не вкладається в голову розсудливої людини, має змусити світову спільноту офіційно визнати рашистів та їхню країну, не просто як агресорів, але як країну-терориста. На цьому варто наполягати абсолютно всім, хто вважає, що розстріл бомбами мирного населення, лікарень, пологових будинків, дитячих садків, шкіл, житлових приміщень – військовий злочин, за який слід судити винних найжорсткішими методами.

Справа в тому, що винесення статусу країни-терориста щодо агресора дасть можливість керівництву нашої держави почати наставити на проведення антитерористичної операції в Україні, що документально не означатиме протистояння НАТО та Росії.