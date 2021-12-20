Нас чекають чергові закулісні домовленості між РБ і РФ

21:05 04 серпень Київ, Україна

На думку народного депутата Сергія Магери, ситуація, що склалася з затриманням найманців ПВК "Вагнера" під Мінськом, вигідна уряду РБ.



"Мобілізація електорату (9 серпня в Білорусі - вибори президента - ред.), Залякування громадськості Росією, непрозорі натяки на" український сценарій "та інше. Чинна влада Білорусі буде намагатися вилучити всі можливі позитивні дивіденди.





У свою чергу, іміджу Москви було завдано неприємний удар - її союзник, іноді званий "вітриною", прямо і публічно звинувачує її в відверто ворожій політиці.

Звичайно, сторони не зацікавлені загострювати ситуацію в публічній площині. Ймовірно, нас чекають чергові кулуарні домовленості, як і в ситуації з податковим маневром і поїздками Лукашенко в Москву і Сочі ".



Нагадаємо, що в кінці липня стало відомо, що РФ направила в Білорусь (як запевняють білоруські спецслужби - для дестабілізації обстановки перед виборами) близько 200 найманців ПВК "Вагнера". 33 з них були затримані і поміщені під варту. Росія вимагає їх відпустити, Україна - видати тих, хто брав участь в бойових діях на Донбасі на боці бойовиків. Відомо, що затриманий в Білорусі "вагнеровец" підозрюється в розстрілах на Майдані в 2014 році.