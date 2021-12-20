Народовладдя через референдум

18:17 09 квітень Київ, Україна





Закон визначає правові засади здійснення народного волевиявлення через всеукраїнський референдум, його організацію та порядок проведення. Президент підписав довгоочікуваний Закон України «Про народовладдя через всеукраїнський референдум» Закон визначає правові засади здійснення народного волевиявлення через всеукраїнський референдум, його організацію та порядок проведення.



Всеукраїнський референдум, згідно із Законом, є формою безпосередньої демократії в Україні, способом здійснення влади безпосередньо Українським народом, що полягає у прийнятті громадянами України рішень шляхом голосування у випадках і порядку, встановлених Конституцією України.



Референдум (і тут відмінність від опитування) не може проводитися одночасно з черговими та позачерговими загальнодержавними виборами, черговими місцевими виборами, що повинно слугувати відсутністю передвиборчої агітації.





І хоча Закон доволі складний у частині проведення референдуму за народною ініціативою, його ухвалення і підписання є кроком до прямого народовладдя.







На часі розгляд і прийняття Законів України "Про місцеві референдуми" та "Про місцеві ініціативи".