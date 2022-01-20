"Напад Росії не варто очікувати раніше 20 лютого" - думка експерта

На думку військового експерта Михайла Притули, Володимир Путін не почне наступ раніше зимової олімпіади в Пекіні, тому що "Китай цього не зрозуміє". Водночас Притула зазначив, що йде поступова, але вірна підготовка до війни: Росія евакуює своїх людей із прикордонної зони, організовуються військові шпиталі, звозяться збройові комплекси з Далекого Сходу.

Експерт вважає, що Путін, безумовно, може зважитися на наступ, проте зробить він це чи ні залежить не від нього, а від його оточення, яке чекає, доки нинішнього президента РФ не стане. Так звана еліта - це не чиновники Росії, а олігархи і ті, хто після 90-х не захотів іти в політику і залишився в тіні, продовжуючи накопичувати награбовані гроші. Вони розуміють, що у разі війни їхні діти, які навчаються за кордоном, їхні гроші, які перебувають у закордонних банках, їхні бізнес-можливості на Заході перестануть існувати. Все повернеться до Росії, крім активів.

Путін хоч і є президентом, проте багато в чому обмежений. Рішення про повномасштабну війну не може бути прийнято ним одним. У той самий час Захід не відмовиться від обмежень і не піде на поступки Росії, розуміючи, що виставлені вони ніким іншим, як внутрішньою "елітою" РФ. Тому загроза конфлікту залишатиметься доти, доки війська Росії перебувають біля кордонів України та країн ЄС.