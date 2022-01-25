"Податкові перемоги" 2021 - казки для молодших класів

20:17 17 вересень Київ, Україна

За заявою Дениса Шмигаля, дефіцит бюджету 2021 року буде перекрито шляхом податкових і митних надходжень.

Десятий голова Державної митної служби України, ексзаступник голови Державної фіскальної служби України Анатолій Макаренко прокоментував цю заяву.



"Обсяги митних платежів залежать від наступних факторів:



- обсяги оподаткованого імпорту;



- вірогідність митного контролю та оформлення (митна вартість, класифікація товару, вагові та інші характеристики товару);



- протидія контрабанді та незаконному переміщенню товарів через кордон.



На обсяги імпорту впливає безліч факторів: від глобальної пандемії та економічної кризи - до ресурсності внутрішнього споживача (промисловості, населення).



Якщо перший фактор не залежить від волі нашого уряду, то два других - безпосередньо. Від того, як буде працювати адміністратор податків - митниця - і буде залежати повнота їхньої сплати.



Судячи з того, як активно наш уряд наповнює митницю фунтами професійних імпотентів, рішалами та іншим кадровим контрабандним шлаком, розмова про майбутні "податкові перемоги" - байка для учнів молодших класів".