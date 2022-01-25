"Податкові перемоги" 2021 - казки для молодших класів

За заявою Дениса Шмигаля, дефіцит бюджету 2021 року буде перекрито шляхом податкових і митних надходжень.
Десятий голова Державної митної служби України, ексзаступник голови Державної фіскальної служби України Анатолій Макаренко прокоментував цю заяву.
"Обсяги митних платежів залежать від наступних факторів:
- обсяги оподаткованого імпорту;
- вірогідність митного контролю та оформлення (митна вартість, класифікація товару, вагові та інші характеристики товару);
- протидія контрабанді та незаконному переміщенню товарів через кордон.
На обсяги імпорту впливає безліч факторів: від глобальної пандемії та економічної кризи - до ресурсності внутрішнього споживача (промисловості, населення).
Якщо перший фактор не залежить від волі нашого уряду, то два других - безпосередньо. Від того, як буде працювати адміністратор податків - митниця - і буде залежати повнота їхньої сплати.
Судячи з того, як активно наш уряд наповнює митницю фунтами професійних імпотентів, рішалами та іншим кадровим контрабандним шлаком, розмова про майбутні "податкові перемоги" - байка для учнів молодших класів".
"Обсяги митних платежів залежать від наступних факторів:
- обсяги оподаткованого імпорту;
- вірогідність митного контролю та оформлення (митна вартість, класифікація товару, вагові та інші характеристики товару);
- протидія контрабанді та незаконному переміщенню товарів через кордон.
На обсяги імпорту впливає безліч факторів: від глобальної пандемії та економічної кризи - до ресурсності внутрішнього споживача (промисловості, населення).
Якщо перший фактор не залежить від волі нашого уряду, то два других - безпосередньо. Від того, як буде працювати адміністратор податків - митниця - і буде залежати повнота їхньої сплати.
Судячи з того, як активно наш уряд наповнює митницю фунтами професійних імпотентів, рішалами та іншим кадровим контрабандним шлаком, розмова про майбутні "податкові перемоги" - байка для учнів молодших класів".
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