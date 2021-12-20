Напередодні виборів

11:39 11 квітень Київ, Україна

У Росії поширюються протестні настрої. Недолуга політика Кремля, яка раніше сприймалася простими росіянами з подивом, зараз вже викликає обурення людей. Економічний спад, програна боротьба з пандемією, зовнішні політичні проблеми і загострення внутрішніх проблем ставить перед Кремлем питання - що російська влада може сьогодні запропонувати своєму народові для успіху на майбутніх парламентських виборах у вересні цього року?



Однозначної відповіді на нього поки немає.

Основних можливих варіантів дій влади в таких ситуаціях зазвичай два. З політичного досвіду останніх двадцяти років зрозуміло, що це може бути або «духопід'ємне» зовнішньополітична акція у вигляді переможної військової операції або навіть приєднання до РФ тій чи іншій території в дусі «Крим наш», або разова «роздача слонів» всередині країни.



Події останніх тижнів, які привели до загострення ситуації в Донбасі начебто натякають на можливість першого варіанту. Але, історично, кремлівська влада прямо перед виборами ні в які зовнішньополітичні та військові авантюри зазвичай не лізе. Як правило, якщо подібне і відбувається, то зазвичай вже після голосування. Наприклад, «духопід'ємне допомогу» Південної Осетії була надана російською армією в серпні 2008 року, а президентські вибори в РФ пройшли 2 березня - за п'ять місяців до цієї події. Агресія в Криму взагалі була проведена в політичне міжсезоння. І це зрозуміло: подібні зовнішньополітичні операції військовими засобами - справа ризикована. Перед виборами ж потрібно щось безпрограшна.



Важливо і те, що по периметру російських кордонів практично не залишилося держав, для яких стало б несподіванкою те, що сталося з Грузією в 2008 році або Україні в 2014 році. Всі вже готові. Якщо не з військової точки зору, то, як мінімум, психологічно і політично. Як показала азербайджано-вірменська війна осені 2020 року, Кремль вже побоюється вплутуватися в подібні конфлікти навіть якщо юридично у нього для цього є набагато більше підстав, ніж раніше. У цій війні Росія не надала військову допомогу навіть своєму офіційному союзнику по ОДКБ - Вірменії.



Тому будь-які «походи на Київ» і спроби пробиття різних «коридорів» з України малореальні. А ті чи інші військові акції в далекому зарубіжжі вже не так хвилюють російського виборця. Так, не виключено, що «яструбині» башти Кремля хотіли б піднести народу перед виборами чергову гучну перемогу в Ідлібі, але ризики прямого зіткнення з Туреччиною дуже великі.



Електоральна підтримка Путіна тримається на конфронтаційної риториці. Падає конфронтація з зовнішнім умовним ворогом - падає і рейтинг Путіна. Тому у нього немає іншого виходу, як тільки постійно створювати і підтримувати образ ворога. Але одна справа - підтримувати свій рейтинг, розпалюючи певні настрої в суспільстві, а інше - вплутуватися в реальну військову авантюру з непередбачуваним результатом напередодні виборів.



Тому Кремлю залишається тільки практика роздачі передвиборних «слонів». Тим більше, що формальний привід для цього у вигляді пандемії поки нікуди не зник. Інше питання - наскільки цей захід здатний підняти рейтинги влади і чи надовго?



У травні 2020 року, під час першої хвилі епідемії ковіду, Путін роздав по 10 000 рублів на кожного російського дитини у віці до 16 років. Однак на рейтингу президента, який особисто цю акцію ініціював, це практично ніяк не відбилося. На питання «Левада-центру» «Ви в цілому схвалюєте чи не схвалюєте діяльність Володимира Путіна на посту президента Росії?», В квітні 2020 позитивно відповіли 59% респондентів, а негативно 33%; в травні, відповідно, 59% і 33%; в червні 60% і 34%; в липні 60% і 33%. Тобто рівень схвалення Путіна залишався в минулому році приблизно таким же, як і завжди в «мирний» час, і коливався до, під час і після роздачі цих грошей лише в рамках статистичної похибки.



Зрозуміло, що «засипати» передвиборними грошима росіян будуть «від імені» Путіна, якого намагатимуться представити «втіленням партії влади». Але на власний рейтинг «партії влади» це навряд чи якось позитивно вплине. Недовіра до діючої влади в російській народі продовжує накопичуватися і такими разовими заходами нічого принципово виправити неможливо.



Особливо дієвих засобів для підняття популярності «Єдиної Росії» у Кремля сьогодні не проглядається. Тому для «партії Путіна», як і для всієї російської влади, нинішня парламентська кампанія стане найбільш складною за довгий час. Цілком можливо, що навіть останній ...