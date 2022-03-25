Знайдені докази присутності води на Марсі

11:25 31 жовтня Київ, Україна

Вчені провели ретельні дослідження метеорита NWA 7533, який був знайдений в пустелі Сахара в 2012 році. В результаті цих досліджень вони прийшли до висновку, що цілком можливо допустити присутність води на Марсі. Це могло бути під час формування планети 4,4 мільярда років тому. Результати проведеної науковцями роботи були опубліковані в п'ятницю, 30 жовтня, в журналі Science Advances.

Повідомляється, що метеорит масою 84 грами був частиною небесної скелі, яка розпалася при вході в атмосферу Землі. Планетологам вже добре відомо, що вода на Червоній планеті існує не менше 3,7 мільярда років. Але, беручи до уваги раніше встановлений вік NWA 7533 і недавно виявлений мінеральний склад, дослідники прийшли до висновку, що вода на Марсі була присутня ще на 700 тисяч років раніше цієї оцінки.

"Мінеральний склад метеорита NWA 7533, який впав на землю в 2012 році, показав ознаки окислення, характерного для води. Це окислення могло статися, якби вода була присутня на марсіанській поверхні або в ній 4,4 мільярда років тому під час удару, який розплавив частину кори планети", - пояснив автор дослідження, професор Такасі Мікучі з Токійського університету.

У 2013 році вчені з'ясували, що вік NWA 7533 4,4 мільйона років, що робить його найстарішим з наявних марсіанських метеоритів.

Два уламки метеорита, який розпався при зіткненні із земною атмосферою, були знайдені в Сахарі в 2011 і 2012 роках. Вчені встановили, що ці камені потрапили на Землю саме з Марса, тому що в них були присутні зразки, схожі з тими, що були зібрані земними роботами на Марсі.

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