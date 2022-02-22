Нагірний Карабах: якою має бути позиція України

18:07 29 вересень Київ, Україна

Постійна рада ОБСЄ сьогодні збере екстрене засідання в зв'язку з початком бойових дій між Вірменією та Азербайджаном в Нагірному Карабаху.

На думку експерта-політолога Олександра Леонова, Україна, займаючи певну позицію щодо загострення, повинна пам'ятати про своє стратегічне партнерство з Азербайджаном і спільну участь у форматі ГУАМ.

«Ця історія показує, що ніякого замороженого конфлікту не буває. Цей статус-кво міг порушитися в будь-який момент. Як мені здається, Азербайджан підійшов до тієї межі, коли готовий вирішувати цю проблему, тому що це гальмує розвиток. Я думаю, вони готувалися до такого сценарію, оскільки збільшувався і військовий бюджет, і заручилися підтримкою Туреччини. До речі, Туреччині це теж вигідно, тому що вона намагається наростити своє лідерство в інших регіонах. Україна повинна пам'ятати, своєю чергою, що Азербайджан є її стратегічним партнером», - пояснив Леонов.

Леонов зазначив, що Азербайджан діє в межах своїх прав і міжнародного права.

«Є кілька нюансів: Азербайджан і Туреччина, згідно з нашою недавно затвердженою концепцією, є нашими стратегічним партнерам. До того ж Азербайджан - член ГУАМ і, таким чином, наш союзник. Тому ми повинні розвивати відносини, хай там що. І, хоч би що там було, Азербайджан намагається повернути окуповані території: Нагорний Карабах, а також території Азербайджану, які займають вірменські війська», - прокоментував Олександр Леонов.

На його думку, переговорний процес щодо Нагірного Карабаху триває занадто довго і не показує ніяких результатів.