Нагнітання військової обстановки Росією впливає на економіку України

Станом на 26 січня торги на міжбанку закінчились на позначці вище 29. Курс гривні продовжив падіння. Економісти кажуть, таке коливання не варто сприймати надто серйозно, принаймні поки що. “Поки що нічого критичного я за падінням курсу не бачу. Поки що. Але якщо ця вакханалія, це нагнітання страху на фінансових ринках не закінчиться, курс падатиме й надалі. Тому єдине як може Україна вплинути на свій курс – це валютні інтервенції у межах наявних валютних резервів, а є їх не так багато. І з'їсти їх можна дуже швидко і легко”, - розповів про ситуацію економіст Олег Пензін.

Слід зазначити, що продаж українських облігацій внутрішньої позики, що й спричинило падіння курсу національної валюти, пов'язаний із нагнітанням військової обстановки Росією. Збільшення ВВП, підвищення середніх та мінімальних зарплат, реформування законодавства та залучення іноземних інвесторів, все це призвело до реорганізації української економіки. Звичайно, Кремль не може допустити такого, оскільки підвищення добробуту в країні безпосередньо пов'язане з майбутньою інтеграцією України та ЄС.

Очевидно, загроза вторгнення Росії в Україну, насамперед, є гібридною атакою Кремля, на жаль, успішною. Чутки про війну, евакуація іноземних представників із Києва, інформація у ЗМІ змушують інвесторів побоюватися вкладати гроші в український ринок. Таким чином Росія досягає поставленої мети – дестабілізувати ситуацію в країні.