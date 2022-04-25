Найманий вбивця Кремля в Берліні

Сьогодні Німеччина розглядається Росією як місце для проведення операцій, де можна робити і дозволяти собі все, що захочеться. Російські спецслужби розмістили в Німеччині значно більше шпигунів і керівників агентів, ніж за часів холодної війни. Майже 200 штатних співробітників розвідки приховано діють в Німеччині для вербування інформантів зі сфери політики, економіки, армії і ЗМІ, - вважають Федеральне відомство з охорони конституції і Федеральне управління кримінальної поліції. Більшість російських розвідників працюють під дипломатичним прикриттям в російському посольстві в Берліні, а також в генеральних консульствах в Мюнхені, Лейпцигу, Гамбурзі, Франкфурті-на-Майні і Бонні. За даними служб безпеки, російські спецслужби значно посилили політичну розвідку щодо Німеччини. За допомогою завербованих інформантів в партіях і урядових установах Москва намагається своєчасно дізнаватися подробиці німецької внутрішньої і зовнішньої політики або впливати на неї.

Місцеві керівники агентів в московському посольстві в Берліні є співробітниками російської служби зовнішньої розвідки СЗР, федеральної служби безпеки ФСБ, а також військової спецслужби ГРУ".

23 серпня 2019 року вбивця під'їхав до своєї жертви на велосипеді в парку Малий Тіргартен у Берліні і вбив чоловіка двома пострілами в голову і спину.

Підставою для замовлення вбивства стало вороже ставлення майбутньої жертви до центрального уряду Росії, урядів автономних республік Чечні і Інгушетії, а також проросійського уряду Грузії.

"Bellingcat стверджує, що в квітні 2019 року Красиков приїхав на підмосковну навчальну базу, якою управляє ФСБ, і провів там чотири дні. Ця база біля селища Аверкієве має декілька стрільбищ і призначена для навчання співробітників ФСБ техніці стрільби. І це - важлива підказка про те, хто стояв за вбивством, скоєним в Німеччині в серпні минулого року. Розслідування, засноване на метаданих мобільного зв'язку і відомостях про підключення до вишок мобільного зв'язку, документує дзвінки і пересування Красикова. У Вадима Красикова були хороші знайомі в колах російських спецслужб. Наприклад, Едуард Бендерський, ветеран спецпідрозділу "Вимпел" російської служби державної безпеки ФСБ, глава однойменного благодійного фонду і декількох охоронних фірм. Вони серед іншого охороняють об'єкти російських нафтових компаній в Іраку. А перед своїм відрядженням в Берлін на початку серпня кілер Красиков дзвонив Бендерському ще частіше, наприклад, після повернення з Брянська 3 липня, де він отримав справжній паспорт на ім'я Соколова. Докази, що вказують на те, що ФСБ грала центральну роль у вбивстві, ґрунтуються серед іншого на аналізі дзвінків з мобільного телефону Красикова. Згідно з ним, за кілька місяців до вбивства Красиков підтримував регулярний контакт в цілому з вісьмома членами групи "Вимпел", згаданої вище організації колишніх спецпризначенців ФСБ".

Але відкритим залишається питання про те, чи є він співробітником ФСБ або ж був "позаштатним працівником" органів. На користь цього говорить також і те, що жертвами його перших двох вбивств були бізнесмени. У будь-якому випадку кривава робота Красикова в Берліні пішла не за планом. У столиці Німеччини при страті старого ворога держави вони дозволили собі деякі помилки.

Таким чином, ланцюжок доказів, що вказують на те, що російська держава була замовником вбивства Хангошвілі, стає все більш вагомою. Аналіз даних про переміщення мобільного телефону Красикова також показав, що він, ймовірно, готувався до вбивства в тренувальних центрах для спецпідрозділу ФСБ. Дані свідчать про те, що в період з лютого по серпень 2019 року він двічі відвідував антитерористичний центр ФСБ, вісім разів бував на базі з підготовки до спецоперацій і чотири рази приїжджав в тренувальний центр для спецпідрозділу ФСБ в Аверкієвому, центр з підготовки до спецоперацій, розташований за 60 км на схід від Москви. Одне з відвідувань центру тривало чотири дні.

У тренувальному центрі в Аверкієвому здійснюється навчання спецпризначенців, в тому числі особливим технікам стрільби.

Про причетність ГРУ до вбивства в Тіргартені говорить те, що фірма-банкрут, яку вказав Красиков в своїй заяві про видачу візи, використовує номер факсу, який раніше вів до російського Міністерства оборони.

44-річний чеченський блогер Імран Алієв, надзвичайно критично налаштований щодо режиму Рамзана Кадирова, був зарізаний ножем в його номері в готелі Coq Hardi в Ліллі (на Півночі Франції). Імран Алієв розміщував в Facebook і на YouTube критичні записи щодо авторитарного чеченського лідера Рамзана Кадирова, якого регулярно звинувачують у порушеннях прав людини. Це вбивство сталося через п'ять місяців після вбивства в Берліні 40-річного громадянина Грузії чеченського походження, яке втягнуло Німеччину і Росію в дипломатичну кризу.

Все частіше напади виявлялися спрямовані на людей, які не мали реальної політичної загрози для Рамзана Кадирова, але просто використовували акаунти в Instagram або YouTube, щоб висловити своє невдоволення керівництвом Чечні в Грозному.