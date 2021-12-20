Нацполіціі "розв'язали" руки

16:49 15 липень Київ, Україна

Вчора Верховна Рада прийняла в першому читанні закон №2695, згідно з яким співробітники патрульної поліції наділяються правом зупиняти транспортні засоби без порушення водіями ПДР, тобто безпричинно!

Раніше, відповідно до закону №35 "Про національну поліції" для зупинки водія потрібно підставу - порушення правил дорожнього руху.

Адвокат та громадський керівник Ігор Серков пояснив, як будуть працювати нові правила, а також, як тепер себе вести водіям у разі зупинки.

"У зазначеному законі також прописуються додаткові обов'язки водія транспортного засобу при його зупинці. Це - обов'язкова передача співробітнику патрульної поліції документів, огляд транспортного засобу без понятих, тримання рук на видному місці, витягти ключ із замка запалювання, не залишати транспортний засіб без дозволу поліцейського, або навпаки покинути його на першу вимогу співробітника поліції і так далі! ", - пише Сєрков.

На думку адвоката, цей проект має істотну корупційну складову і дає всі підстави співробітникам поліції перевищувати свої службові повноваження.