НАЦІЯ З ХАРАКТЕРОМ Від очевидців, від тих, хто на власні очі бачить, що останніми днями відбувається в Казахстані…

ЦЕ БУДЕ ЛОНГРІД. АЛЕ, будь ласка, прочитайте його.

Це те, що відбувалося вчора на майдані. Будь ласка, розкажіть усьому світу, що відбувається у КАЗАХСТАНІ.

Брати і сестри!

Зрадник Токаєв ввів у країну війська і з учорашнього дня ми під окупацією Росії. Не вірте мерзенній пропаганді, яку несе Токаєв, що зривається від страху голосом.

Тітушок та мародерів запустила владу, щоб злити протестний рух, щоб утопити його в крові. У крові наших братів. Народ, що вийшов на вулиці наших міст, це не маргінали та погромники, не терористи, як стверджує влада. Це народ Казахстану, принижений, розграбований і доведений до сказу зграєю боягузливих зрадників і негідників.

Я розмовляв там учора з масою різних людей. Це хлопці, які приїхали на поклик серця з різних куточків нашої країни. Це звичайні городяни, молодь, старі, жінки, які більше не можуть терпіти всю цю вічну ганьбу, брехню і приниження.

У тому, що зараз відбувається в нашій країні, винна лише влада. Назарбаєв і зграя його поплічників. Пригнічуючи власний народ, влада прогаяла час для переговорів. Час переговорів минув. Саме воно пройшло вчора, коли народ масово вийшов на СВІТНИЙ протест, на підтримку наших братів на Заході Казахстану. Якби народ не вийшов як один по всій країні, вони вже давно потопили б жанаозеньців у крові, як це сталося десять років тому. Адже при владі сидять ті самі людожери та м'ясники. Для них наші життя не коштують і ламаного гроша. Тоді той розстріл допустили і ми з вами, своєю бездіяльністю та боягузтвом.

4 січня, замість вийти на відкритий діалог з народом, влада поставила кордони і нацькувала на мирну демонстрацію своїх ланцюгових собак карабетів (омоновців).

Ці боягузливі тварюки, здатні гвинтити тільки невинних стареньких та дітей на площах, отримали потужну відсіч і повний розгром. І недаремно це трапилося на вулиці, що носить ім'я казахського батира Бауиржана Момишули.. Я сам там не брав участі, чув зі слів учасника наступного дня, але судити про масштаби нічної битви можна за величезною кількістю щитів, шоломів, палиць та бронежилетів на демонстрантах, які покинули наші «доблесні» правоохоронці. Навіть не сотні, а тисячі. У тому числі й відібраної зброї та світлошумових гранат.

Я не можу розповісти все, що відбувалося вчора в масштабах усього міста, з якоюсь хронологією, але можу розповісти те, що сам бачив. Вчора, вранці, 5 січня, ми з другом поїхали по Саїна у бік Мамишули, щоб побачити все на власні очі. Далі Толі Бі проїхати було неможливо.

Вулиця була перекрита машинами та демонстрантами. Скрізь валялися шоломи, лати, ошметки поліцейського одягу та всяке сміття. Ми знайшли надійне місце для машини в тому районі та пішли пішки вулицею Толе Бі. Всі йшли у бік центру, вулиця була перекрита в західному напрямку машинами, якимись спонтанними загородженнями та навіть вивернутими рейками у багатьох місцях.

Поступово, ближче до центру невеликі розрізнені групи демонстрантів перетворилися на величезний і незліченний і нескінченний потік, що постійно скандує «шал кет» і гімн.

Дорогою ми бачили розгромлений офіс правлячої партії "Нур Отан". Ми бачили палаючі пункти поліції та їхні машини. Ми бачили розгром будівлі прокуратури цього прогнилого лігва псів режиму, які стільки років гнобили народ дедалі глибше заганяючи їх у рабство Назарбаєва. При цьому називаючи все це свавілля «дотриманням законності». Ну а чого ви очікували, Токаєв та Назарбаєв? Що можна нескінченно місити людей і пакувати їх в автозаки як безмовних баранів?

Ні, казахи – це нація, яка живе на своїй, заповіданій батьками землі, і яка може за себе постояти.

Ми бачили як прості люди, люди похилого віку несли в авоськах воду, баурсаки і роздавали їх усім, хто проходить зі своїм бата (благословення).. Я пам'ятаю чудову сцену, коли на балконі другого поверху по вулиці Сейфулліна стояла жінка похилого віку, щось кричала і жестикулювала людям. Обличчя її буквально сяяло від щастя і вона по-справжньому ридала. Вона не розуміла по-казахськи, але коли люди стали їй кричати російською: «Бабуся, скинь води», вона відразу схаменулась і скинула кілька п'ятилітрових пляшок води, і колона вибухнула аплодисментами.

Поліцейських били сильно, так. Але то були лише найгарячіші демонстранти, решта навалювалися натовпом і відбивали поліцейських, інакше їх би там усіх забили до смерті. Мені й самому за кілька поліцейських довелося заступитися. Ось уже не думав, що колись їх захищатиму, бо я їх щиро ненавидів завжди. Бачили б ви якесь жахливе видовище, роздягнені і побиті поліцейські в соплях і крові.

На цьому ґрунті між протестувальниками були перепалки, одні кричали: «Не шкодуйте їх, вони б нас не пошкодували», що є правда. Але бійки між протестувальниками не було. Лунали навіть заклики вигнати вперед усіх полонених і використовувати як живий щит. Передбачаючи такий результат, поліцейські (можливо військові теж) зривали з себе погони і масово переходили на бік протестувальників. Таких у камуфляжах було багато, вони трималися групами. Одні протестувальники намагалися побити їх, інші зупиняли перших, кажучи, що «тепер це наші і чіпати їх не можна».

Чого я точно не бачив, то це агресії до мешканців. Багато хто спокійно виходив на вулиці і розмовляв із протестувальниками. Хтось виносив воду та роздавав. Ніхто цивільні об'єкти не чіпав. Якщо не брати до уваги розбиті ліхтарі та лавки, з яких намагалися будувати барикади. Ах так, ще розбили дуже багато камер Сергека, я думаю, з особливим задоволенням.

При підході до площі напруга стала наростати. Люди чекали, що її захищатимуть і готувалися до нового замісу. Але невеликі загони поліцейських, які стояли там, при підході колони, швидко звідти вирушали вулицею Сатпаєва. Ну ще б пак, при одному вигляді цієї лавини людей, що стукає по щитах, можна легко накласти в штани, а зупинити цю масу вже зовсім нереально, люди були дійсно вже розлючені. І протестуючі відразу зайняли покинутий акімат і він запалав.

Народ поступово заповнював площу. Ми з другом фотографували будівлю загиблого акімату, все-таки не кожен день побачиш таке, і пішли дивитися, що так сильно горить зі східного боку. Виявилося, що це машина. Там за сквером збиралися люди із твердим наміром штурмувати резиденцію президента, яку захищав загін військових. Звідти йшов безперервний гуркіт від гранат і густий туман. У сквері бігав хлопець і кричав: Є ще солдати, я заберу?. І ми побачили там таких двох солдатів. Це було найсильніше враження за вчорашній день, незважаючи на те, що я розповім далі.

Солдати виявилися справжніми дітьми. Терміновики вони чи курсанти, не знаю. Але на вигляд їм років по 17-18. Ці сволоти відправили захищати режим практично підлітків та кинули їх там напризволяще. Роздягнені, босоногі на снігу, жорстоко побиті, розгублені, в абсолютній прострації. Це було абсолютно несамовите видовище. Ті, хто їх відбив і витяг, накривали їх куртками. Ми з другом підійшли і теж стали відганяти охочих поквитатися до кінця. Потім їх евакуював той самий хлопець. Звідки були ці солдати, я не знаю. Можливо, з армійської вантажівки, яку захопили по Фурманова раніше.

Я бачив колону з 4 таких вантажівок, які намагалися прорватися по Фурманова під градом каміння та палиць. Коли я говорю «град каміння», я маю на увазі справжній град каміння. «Спасибі» протестувальники мають сказати Байбеку за таку кількість якісної зброї пролетаріату. Цією машиною, яку протестувальники змогли захопити, вони пізніше таранили паркан резиденції.

Після цього ми почули неподалік якісь розпачливі крики, зокрема жіночі. Толком нічого не було видно, усі в тумані від гранат, але бачили, що відбувається якась боротьба. Вибухи не припинялися як новорічної ночі. Ми бігли і раптом побачили казахського опозиційного діяча Жанболата Мамай, якого відчайдушно намагалася захистити Інга Іманбай, його дружина, від пари трійки нападників, які кричали йому: «помри, зрадник». Один хлопець із саперною лопаткою відбивав Жанболата як міг, але Жанболат все одно отримав сильний удар щитом по голові. Ми підбігли та допомогли його відбити. Так, Жанболат, якого, як я чув, до того сильно били поліцейські, отримав ще від своїх. Він був наполовину у відключенні, а виглядав він так, що його важко було впізнати. Обличчя опухле і в крові. Якби не той хлопець із лопаткою, його б, швидше за все, там і вбили. Тому що це відбувалося у скверику та людей навколо не було. Нападники відступили і пішли вгору Фурманова. Жанболат з Інгою, у супроводі того хлопця пішли вгору Фурмановим. Ми хотіли їх супроводжувати, тому що йти повз штурмували резиденцію їм було небезпечно, але в метушні і тумані швидко їх втратили. Пізніше, коли ми побачили того хлопця з лопаткою, він сказав, що відвів їх на безпечну відстань. Сподіваюся, Жанболат живий, у безпеці та отримує медичну допомогу.

Так ми опинилися на Фурманові Жолдасбековій, до речі, вона тепер знову Фурманова, бо там не залишилося жодної таблички з ім'ям Назарбаєва.

За парканом резиденції стояли військові, виглядали вони круто, як американські командос, екіпіровані за повною програмою з автоматами наперевагу. Ми з другом підійшли до паркану і стали кричати: «Не стріляйте в народ!», але вони у відповідь кидали у нас гранати. Одна вибухнула у мене під ногами я на хвилину втратив слух, чути було тільки свист. Ми відбігали, але поверталися, щоб сказати те, що хотіли сказати, бо вони однозначно чули і слухали. Принаймні, у якийсь момент нас перестали закидати гранатами.. Я не знімав на камеру те, що відбувалося, тому що демонстранти просили не знімати. Але промову мого друга я зняти повинен був, але не зміг, про що дуже шкодую.

Це була сильна мова, гарною казахською він кричав військовим: «Брати! Вас теж народили та виховали казахські матері. Якщо завтра війна, ми ті, хто стоятиме з вами пліч-о-пліч до кінця. Не стріляйте у свій народ! Не будьте рабами Назарбаєва! Він продасть вас, як тільки ви перестанете йому бути потрібні! Подивіться на тих хлопців, які потрапили в полон. Вони ж ровесники наших дітей! Одумайтеся, служите лише народу! Не підкоряйтесь наказам тих, хто нацьковує нас один з одним. Кидайте зброю, переходьте на бік народу! Не стріляйте у свій народ, подумайте як ви потім житимете серед нього. Як ви дивитиметеся в очі своїм дітям!». У мене підступила грудка до горла, але, на жаль, ці слова не були почуті.

У самому штурмі ми брати участь не збиралися, тому що вважали це безглуздим і неправильним, тому що акімат як символу було більш ніж достатньо. Ми вирішили повернутись на площу, щоб подивитися, що відбувається там. Момент був відносно спокійним, і ми побігли вниз Фурманова. Але виявилося, це було справжнім затишшям перед бурею і в цей момент почався штурм і ми потрапили до епіцентру подій.

Протестувальники пригнали армійську вантажівку, розгорнули її і з розгону знесли кілька сегментів огорожі.. Утворився пролом і в цей момент стали розриватися гранати і почалася стрілянина. У цей момент я виявився прямий під вогнем і тільки встиг сісти. Тут із густого туману вибігає хлопець, можливо, це був той хлопець, який таранив паркан, сидячи за кермом. Я вже було подумав, що водій загинув, бо бачив, як кулі потрапляли в кабіну. Стрілянина була шквальна і я запам'ятав це як у сповільненій зйомці. Куля потрапила йому в ногу, він упав і намагався далі повзти. Я кинувся до нього, але тут переді мною впала шашка, я перестав щось бачити і присів. Через кілька секунд, коли дим почав розсіюватися, я побачив силуети пацанів, які виносили його підхопивши під руки. Це при стрільбі, що триває.. Стріляли навмання. Прицільно вести вогонь було неможливо, бо стояла щільна димова завіса. У таких умовах було можливе отримати кулю, тому я швидко сховався за поліцейською будкою.

А там на Фурманова була поліцейська будка, протестуючі хотіли вирвати її та використовувати як щит для атаки.. Будка була дуже якісною, явно поліція на своїй безпеці не економила. Тому вирвати її не вдалося, вона так і стояла накренена. Там сховалися пару хлопців. Поруч у паркані виявилася ще одна широка пролом і в неї намагалися пробитися штурмуючі. А будку вони використовували як плацдарм. Але щоразу їх зупиняли шквальним вогнем. Вони відступали, але поранених не кидали і щоразу витягували їх з-під вогню. Не знаю бойові це були патрони, чи гумові, але кров із ран хльостала фонтаном. Це місце, напевно, досі все у крові. Декого несли одразу, декого підтягували до будки, де їх укладали на щити і на щитах їх несли інші. Як виявилося, щити – чудові ноші. Не можу сказати точно, але з десяток хлопців з тієї атаки точно забрали. Загиблих я не бачив, але не впевнений, що хтось із них не загинув пізніше. Крововтрати в них були серйозні.

Коли атака спала і ми відійшли в сквер, але судячи з усього, штурм тільки починався, бо туди стали стягуватися все більше рішуче налаштованих людей. Пізніше резиденція впала і солдатів якось евакуювали. Сам будинок підпалили. Відразу скажу, що якщо ви вважаєте цих хлопців спеціально підготовленими бойовиками, ви глибоко помиляєтеся. Вони – прості хлопці, справжні джигіти із яйцями, а не дивані експерти. Вони прийшли туди сказати «ні» режиму Назарбаєва, але влада сама розлютила людей, почавши по них стрілянину. Було відчуття, що стоятимуть вони там до кінця. Вони не тітушки, бо тітушки НІКОЛИ не лізуть під кулі. Ніхто там не знав один одного, людей об'єднувала лише воля до свободи та ненависть до режиму. Якщо хтось із цих хлопців прочитає ці рядки, то знайте – ми брати. Я точно знав, якби зі мною щось трапилося, вони б витягли мене за всяку ціну. І знаєте що, як би їх не називали, як би не очорняли, я клянусь, з цього дня я пишатимуся своїм народом до кінця днів. І всі мої слова та образи щодо казахів як нації, всі мої сумніви щодо майбутнього нашого народу, я беру назад. Ми – нація і ми нація з характером.

Коли ми повернулися на площу, дуже хотілося ковтнути води. Ми присіли на лаву, але звідти нас зігнали лікарі. Вони поклали пораненого хлопця і стали оглядати. Як я зрозумів, вони швидкої допомоги. На запитання, чому вони не везуть відразу до лікарні, вони сказали: «можемо не довезти». Крім того, я думаю, лікарні були переповнені. Взагалі, пробитися каретам швидкої допомоги туди було вкрай небезпечно, тому що люди не пускали їх і нападали. Одна така розбита швидка лежала на Жовтоксан.

ВИ ПИТАЙТЕ ЧОМУ? Я питав. І чув одну й ту саму відповідь від усіх. Під час нічного зіткнення поліція підвозила своїм підрозділам гранати та зброю у каретах швидкої допомоги. І дуже багато гранати, що потрапили до рук протестувальників, було взято з цих машин швидкої допомоги. Я, звичайно, підтвердити це не можу, тому що очима не бачив, але знаючи аморальність нашої влади, анітрохи в цьому не сумніваюся. Тим більше, на поліцейських машинах постачати своїх вони точно не могли. Бачили, мабуть, скільки їх валяється розбитих містом.

Народу на майдані було багато. Людей усе прибувало та прибувало. Але організуватися ця маса ніяк не могла. Тому що це був суто стихійний вихід, хто б вам що не заливав у вуха. Не було жодної підготовки, люди постійно намагалися організуватись, намагалися створити комітет ініціативних людей, але для цього не було навіть гучномовців.

Всі говорили, що необхідно будувати барикади хоча б з обох боків площі, про необхідність знайти намети, харчування, ніхто не збирався звідти йти, про те, що не можна віддавати площу, тому що настане зачистка і поліція вичекає і повернеться. Говорили про те, що не можна допустити мародерства та загальних погромів. Люди хотіли організувати дружини, що потрібно звати ще людей. Так люди довго ще стихійно виступали, але їх не було чути і не могли зібрати аудиторію, навіть такі відомі люди, як опозиціонер Жосарал Куанишалін. Він швидко посадив голос, він говорив про конституцію, про збереження порядку, про вибори. Так само було і з іншими ораторами, всі говорили правильні речі про те, що протестуючі повинні виставити ясні вимоги, в першу чергу вимагати, щоб Назарбаєв нарешті вже пішов по-справжньому, щоб розпустив правлячу партію Нур Отан, але це не приводило зовсім ні до чого, оскільки люди не мали ресурсів. Я тоді позаздрив атирауським та актауським братам, у яких були явні лідери, де всі вони були місцеві та могли організувати намети, їжу, медикаменти та інше. Алматинські протестувальники цього нічого не мали.

Періодично хтось підвозив води та коржиків, але це була крапля у морі. Несподівано звідки з'явився відомий кримінальний авторитет Дикий Арман. Він щось говорив, але про що мені не було чути. Після цього він повів третину протестувальників кудись за собою з площі. Інші кричали їм слідом не піддаватися на кнбшние провокації. Пізніше він повернувся і ще щось говорив, але я не міг цього чути. Коли я запитав іншого протестувальника, він сказав, що «він поніс повну пургу» і протестуючі його самі прогнали. Більше нічого з цього приводу не можу сказати.

Коли стало темніти, люди реально здригнулися. Хтось міг пішов по родичах, щоб зігрітися і відпочити. Ми з другом повернулися години через дві, на цей момент резиденцію вже спалили, крім того на дорогах валялася купа пожежної техніки.. Рух містом ніхто не регулював, тому люди просто об'їжджали ці палаючі кістяки по Фурманова, незважаючи на небезпеку вибухів. На площі залишилася частина людей, вони, як могли, споруджували загороди, вішали зірваний з акімату величезний прапор. Площу не штурмували, поліції не було. Але було зрозуміло, що в такому вигляді ні про яке утримання площі не могло бути. Більшість, як я зрозумів, пішла штурмувати аеропорт.

Я дивуюся, звідки у цих людей було стільки сил, щоб на другу добу протистояння, йти штурмувати аеропорт, що охороняється військовими за 30 км. Але люди поспішали, бо озвучувалася інформація, що путінська армія вже на підльоті.. Люди говорили, що якщо зараз штурмом не взяти аеропорт, їх покладуть «їхтамнети». Аеропорт, як ви знаєте, взяли, але утримувати довго не стали, тому що на той момент перший військово-транспортний літак уже сів у Бурундаї і тому утримувати аеропорт не було сенсу.

Я не знаю, що зараз відбувається на нашій священній площі, яка ввібрала кров наших казахів у грудні 1986 року і в яку зараз увібралася кров у січні 2022 р. Там дійсно багато плям крові. Мабуть, там були сутички ще раніше. Про це ми дізнаємося свого часу. Але зараз я не знаю нічого і це сильно мене тягне. Я лише чув лише уривчасті відомості, що під час штурму РВВС убили багато протестувальників, що десь у Калкамані була стрілянина та багато вбитих, що у місті орудують банди мародерів.

У принципі з мародерами було й так усе зрозуміло, що влада обов'язково запустить тітоньок і потім дискредитує протест, здавши країну під п'яту путінського чобота. Це було зрозуміло відразу після появи на майдані Дикого Армана. Вночі ми з другом звідти пішли, пройшовши ще багато кілометрів пішки Аль Фарабі, бо таксі викликати було неможливо. Соромно сказати, я людина, яка ходжу від машини до дверей, і до таких піших кидків містом не звик. І сьогодні я не ходячий.

Я вважаю, що цей текст написати мені доручив хлопець, який привозив на площу воду та продукти та розповідав про новини, про те, що Токаєв викликав армію ОДКБ. Коли ти сидиш в інформаційній блокаді, кожна інформація, як ковток повітря. Я думаю, про ці події колись розповідатимуть як про Аниракайські битви, як про грудневі події 1986 року, як про різанину в Жанаозені в 2011. Отож тоді цей брат сказав. Він сказав: «Донесіть до всіх, що ми прийшли на мирний мітинг. І лише влада винна в тому, що сьогодні коїться, бо першою напала на свій народ і почала стріляти по казахах. Донесіть усім, хто має вуха, хто має голову, хто має серце, що ви сьогодні бачили на власні очі. Використовуйте будь-які методи. Розкажіть кожному співвітчизнику, що ми не терористи, ми б'ємося за свою Батьківщину, за майбутнє наших дітей, за майбутнє ваших дітей. І ми не відступимо».

А сьогодні коли я почув як Токаєв ніс нахабну брехню і наклеп, називаючи протестувальників мародерами та провокаторами, я, казахський архітектор Айдар Ергалі, зрозумів, що маю розповісти про те, що відбувалося на площі насправді.

Так, не все було правильно, не було лідерів. Але звідки їм було з'явитися, якщо протягом 30 років Назарбаєв убивав і придушував кожного, хто піднімав голову. Але в ці дні багато казахів зрозуміли, що вони не раби диктаторів. Казахи – нація. Ми всі казахи, ми бауирлар Ми завжди можемо один з одним домовитися. Ми зможемо створити сильну демократичну державу, країну казахів, країну вільних людей.

А тепер мій аманат усім, хто прочитав. Я не знаю, що зі мною буде далі, але якщо ви солідарні з нами, донесіть цей текст до всіх, не треба ріпостів, просто скопіюйте текст до себе! Алга Казахстан! Ішов кет!

МАСОВІ ГОЛОДОВКИ НАРОДУ ПРИВЕЛИ ДО НЕЗАЛЕЖНОСТІ ІНДІЇ, ЗВЕРНЕННЯ АПАРТЕЇДУ В ПІВДЕННІЙ АФРИЦІ!

Михайло Саакашвілі (50 діб голодування): «Я хотів би нагадати людям, які вважають голод маргінальною та неефективною формою протесту, що в результаті масового голодування Махатма Ганді завоював незалежність для Індії, а Мандела та його соратники повалили апартеїд. Мій друг Анатолій Щаранський загалом голодував більше року, і його тема була у центрі уваги зустрічей Рейгана та Горбачова. Голодування - небезпечний процес. Жертвою голодування стала відома грузинська дисидентка Назі Шаманаурі, яка померла в психіатричному ізоляторі внаслідок тривалого голодування. Відомий український поет та дисидент Анатолій Марченко помер від голоду у колонії Донецька. Сподіваюся, нам не знадобиться стільки часу, тому що, крім голодування в країні, проходять інші акції протесту на тлі повного краху уряду і такого утисків і глузування з людей. Через величезну несправедливість, яка щодня зачіпає кожного громадянина. Своєю самопожертвою ви показуєте, що не є "розмовляючими головами", а ризикуєте власним життям і здоров'ям, щоб перемогти несправедливість. Така самопожертва завдала поразки британській та радянській імперіям, невже ми не впораємося з одним злим олігархом».

З повагою. Рамазан Єсергепов - головний редактор газети "Алма-Ата ІНФО".