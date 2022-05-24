Нацисти серед рашистів

Серед рашистів воюють представники радикальних рухів, у яких виявляються відповідні татуювання. Крім того, полонені окупанти також розповідають про своїх товаришів по службі, що ті воюють через власні нацистські схильності. Перехоплені розмови Службою безпеки України підтверджують не лише наявність нацистів серед військових рашистів, а й серед цивільних. Вони кажуть, що “ненавидять українців просто так і готові їх вбивати лише тому, що вони українці”, а це є прямою ознакою нацизму. Також командир сумнозвісної ПВК «Вагнера» (незаконне формування було помічено в Україні) Дмитро «Дев'ятий» Уткін є прихильником нацистської ідеології – на його тілі є кілька відповідних татуювань, а на території Сирії він неодноразово був помічений у формі «СС».

Крім явних доказів, вся пропагандистська машина, і навіть висловлювання політичних представників рашистів свідчать, що вони ставлять свою націю вище за інші народи світу і готові знищувати цілі держави за національною ознакою.