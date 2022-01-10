Націоналізм і нацизм - дуже різні гілки одного кореня

Впевнена, що «марш вишиванок» з нагоди річниці утворення дивізії СС «Галичина», що пройшов 28 квітня в Києві, не додав України авторитету на міжнародній арені. Можна по-різному ставитися до борців за свободу, до патріотів, але рівняти їх з нацистами, визнаними злочинцями в усьому світі, не можна. Які сили намагаються ототожнити вишиванку - наше культурне надбання - з підрозділами ваффен СС, відзначилися в найважчих військових злочинах? Для чого всьому світу показують відкрито «зігующіх» хлопців в українському національному одязі, гордо крокують через центр столиці держави, так прагне стати частиною європейської спільноти?

Дану акцію, в якій взяли участь близько 100 чоловік, засудив навіть посол Німеччини в Україні Анка Фельдухен, хоча чому навіть .., саме Німеччина з самого кінця війни робить все, щоб перестати асоціюватися з фашизмом і нацизмом, а в нашій столиці під такі акції дороги перекривають.

Глава Українського інституту національної пам'яті Антон Дробович також визнав вихваляння військ СС «неприпустимим» для європейської столиці і висловив упевненість, що дана ідеологія чужа більшості українців. Нечисленність ходи про це і свідчить, але факт залишається фактом, і для Європи, яка чітко визначає свою позицію щодо нацизму і всьому, що з ним пов'язано, Україна зробила ще один крок в сторону від ЄС.

Очікувану реакцію видав і Ізраїль, в особі прес-секретаря МЗС Ліора Хаята, який висловив «стурбованість парадом» в самому центрі Києва, нагадав, що підрозділи СС Ваффен причетні до Голокосту і засудив прославляння нацистських колабораціоністів. Далі представник МЗС Ізраїлю висловив надію на осуд даного дійства з боку українського уряду та недопущення подібних явищ.

«Слуги народу» від даного заходу також відхрестилися, пригадавши який великий день настане в травні, і прославляти «злочин, визнане всім людством» обурливо. Всю провину «Слуги» поклали на владу Києва, мовляв чому не запобігла, не засудили. Влада Києва, до речі, чи не до речі, коментарів з цього приводу не дають.

Кроки щодо героїзації нацизму робилися ще в 2020 році, коли Шостий апеляційний суд прийняв рішення, що символіка дивізії СС «Галичина» до нацистської не відноситься. Це призвело до того, що в 2021 ми отримали вигуки, що «золотий левеня», промарширувавши по Києву, скоро буде керувати цією країною і пройде по Донецьку і «руїн Москви» і якщо про «руїни» це хвастощі, то на рахунок «управляти », спроби робляться при потуранні, а десь і підтримки діючої влади.

Цивільний націоналізм, сумісний з ліберальними цінностями, такими як свобода, терпимість, рівність - проголошувалися політичною ідеологією Петра Порошенка і здавалося б його часи давно пішли, але наше сьогодення показує, що прийшов на зміну Володимир Зеленський ще більший «Порошенко» ніж сам Порошенко. Чинний президент, очевидно втрачаючи народну довіру, намірився зловити хвилю і утриматися при владі за підтримки радикально-налаштованих громадян.

Хоча, може непоследовавшіе за погромом офісу президента покарання призвідників і спонукали організувати «марш вишиванок», який зараз засуджує всі політичну спільноту.