Начальник генітального штабу московитів валерій герасимів дезертував

Так саме генітального. Якщо в людини мізки перебувають на рівні дупи, а генерала і посаду він отримав за принципом «поставимо тупого, щоб не ставив розумних питань…» то тільки так.

А тут генерал, начальник генерального штабу Росії і раптом виявився боягузом і дезертиром. Який приклад може подати стаду російських вояк? Армія орків і так деморалізована, істерики, паніка, пияцтво, непокора наказам командирів, самостріли і навіть розстріли своїх…

Але щоб не було ще більшого «розброду і хитань» серед орків факт дезертирства начальника генерального штабу Росії валерія Герасимова приховали.

Для приховування цього факту було запущено дві потужні інформаційно-психологічні операції Росії.

Перша: герасимів поїхав на передову (десь на Харківщині) і був поранений у ногу.

Друга: десь у районі бойових дій загинули люди у найближчій охороні високопоставленого російського генерала. Сам герасимів поранений.

За фактом, Герасимов, при першому ж бойовому зіткненні, кинув довірені йому війська без управління і втік з численною охороною.

Це було навіть не бойове зіткнення, а артобстріл штабів у Ізюмі! Не було загрози полону чи захоплення.

Можна, звичайно, сказати, що він не дезертував, а «відступив», але так, — безладно відступив до самої Москви, кидаючи довірені йому війська в дезорганізацію без управління. Можна і так. Після арт-обстрілу ... які мужньо, стоїчно щодня переносять жителі Маріуполя, Харкова, Миколаєва,... стоїчно, жінки, діти, люди похилого віку.. захисники мужньо борються при цьому... А призначений особисто путіним генерал панічно, боягузливо втік під час першого ж обстрілу. Ах так, він же порівнює себе не з ними, він себе порівнює зі своїм босом, який взагалі ховається по льохах на Алтаї. А за військовими поняттями, це є не що інше, як дезертирство, панічне втеча з поля бою при елементарній мінімальній подряпині.

Ось такий подарунок генеральний штаб підніс до 9 травня біснуватим осатанілим пропагандистським слугам кремлівської кримінальності. Тому вони одразу взялися закидати цей факт димовою завісою чуток, — ох! поранений, ох! охорона вбита,... кинулися залопухувати факт для «лохів». І, як не дивно, — це працює!

У країні Zапугано-Zатюканих людей ніхто «не побачив» очевидного! Очевидного дезертирства В.Герасимова , очевидної втечі з поля бою, очевидного кидання військ, що втратили управління, з загиблими командирами. Залякані очі бачать, ... але до мізків це не доходить.

А якщо до мізків не доходить, то це чудово узгоджується з наміром генітального штабу Росії оголосити мобілізацію для відправлення чергових дитинчат бурятів, костромічан, чеченів… удобрювати український чорнозем.