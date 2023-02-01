На Заході підтримують повернення Криму військовим шляхом

14:46 01 лютого Київ, Україна

Як це не парадоксально, але навіть після того, як Путін вторгся в Україну, Крим для західної коаліції, залишався як би спірною територією. Багато лідерів апріорі розглядали його як частину компромісної землі, якою “Київ має пожертвувати задля миру”. Проте для нашого уряду, як і для більшості українців, жодних компромісів у цьому питанні ніколи не могло бути.

Тепер все вказує на те, що Захід має намір допомогти ЗСУ реалізувати повернення півострова за допомогою сили. У конгресі США закликали передати Києву балістичні ракети. За словами голови комітету з міжнародних відносин палати представників Майкла Маккола, Україні "потрібні ATACMS далекого радіусу для ударів по Криму". Раніше президент США Джо Байден підтвердив, що Америка допоможе "навідатися" українським захисникам на півострів, "щоб показати, що Росія більше контролює цю територію".

Важливо, що навіть після передачі Україні таких важливих для неї ATACMS, швидше за все, інформація про постачання буде засекречена. Тому не варто очікувати публічних заяв про це. Результати дадуть себе знати самі.