На сьогодні в тюрмах Росії знаходяться 135 кримчан

13:24 07 вересень Київ, Україна

Сьогодні рівно рік з моменту великого обміну, який відбувся 7 вересня 2019-го року, в результаті якого в Україну повернулися і колишній політв'язень Олег Сенцов, і захоплені Росією українські моряки. Однак кількість заарештованих кримчан в російських в'язницях неухильно зростає. На сьогодні їх вже 135 осіб.



Про це повідомляє відомий адвокат Микола Полозов і нагадує, що станом на вересень 2019 року в російських в'язницях і в окупованому Криму утримувалися 113 осіб.



«Сотня з них - це кримські татари. Навіть за російськими мірками, масові обшуки та затримання в Криму є незвичайним явищем. Майже рік взагалі не заявлялося про будь-який прогрес у переговорному процесі про звільнення утримуваних Росією українських політв'язнів. Тільки в кінці серпня стало відомо про список на 22 людини», - пише Полозов на своїй сторінці в соціальних мережах.



При цьому адвокат підкреслює той факт, що навіть видавши Україні її громадян, Росія не закриває кримінальні справи. Так, після звільнення Едема Бекирова, російські правоохоронці та суд оголосили його в розшук, не закрита й справа стосовно колишніх військовополонених українських моряків, які перебувають «під дамокловим мечем активності та інтересів Слідчого управління ФСБ Росії».



«Цілком очевидно, що динаміка захоплень нових заручників і фабрикація подібного роду справ невтішна. Людей будуть продовжувати хапати, мучити в СІЗО та колоніях, особливо в окупованому Криму», - дає сумний прогноз адвокат.