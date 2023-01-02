На шляху до отримання "Abrams"

08:03 02 січня Київ, Україна

Важке озброєння західних партнерів є ключем до успіху ЗСУ на полі бою. Варто звернути увагу на те, як «HIMARS», які були прийняті на озброєння США аж у 1983 році і які можна було б вважати застарілими, стали тим важелем, що змінив результат багатьох контрнаступів українських захисників. Так само Україна чи не з першого дня вторгнення, вимагає від США та країн-членів НАТО надати танки «ABRAMS». На думку українського Генштабу, достатня їхня кількість допоможе ЗСУ здолати противника на полі бою в найкоротші терміни.

Проте Захід продовжує наполягати на тому, що танки Північноатлантичного альянсу “приведуть до ескалації” протистояння та спровокують війну між росією та НАТО. Не можна впевнено стверджувати, що на Заході помиляються. Проте путін довів, що він є непередбачуваним персонажем і тому НАТО діє поступово та обережно.

Через 10 місяців війни США вирішили передати нам бронетранспортери «Bradley». Ці броньовані машини здатні перевозити піхоту та атакувати танки супротивника за допомогою гармати та протитанкових ракет.

Це своєрідний перехідний період перед тим, як США будуть готові передати Україні потужніші системи озброєння. Наприклад, такі як Abrams. У росії кілька разів говорили, що передача важкого озброєння призведе до ескалації конфлікту в Україні. Однак як би не збільшував Захід постачання допомоги Києву, єдина ескалація, на яку наважився кремль – це руйнування критичної інфраструктури України.

Оскільки і це не змусило Київ здатися, Захід вирішив, що передана важка бронетехніка не потрапить до рук агресора і буде використана Україною для якнайшвидшої перемоги. Якщо «Bradley» буде передано і ЗСУ, як завжди, покажуть майстерність використання західного озброєння, то в майбутньому слід очікувати від партнерів ще кращої бронетехніки.

Те, чого Україна вимагає – Abrams, більше західних MLRS, більше ППО, поставок літаків – буде надано у достатній кількості, лише після демонстрації українцями в бою Bradley.