На польському кордоні не біженці, а мігранти

“Це не прості мігранти – це грошові мігранти. Ось другий тиждень поспіль на ВВС виходять матеріали, які досліджують саме причину, чому така кількість іноземців опинилася в Білорусії. За даними ВВС, в Іраку, в Сирії є туристичні фірми, які за 10-20 тис. дол. продають путівки своїм громадянам до Білорусії з обіцянкою подальшого працевлаштування до Європи. І люди на це ведуться. Вони витрачають великі гроші”, – розповів Кучухідзе.

Тобто Білорусь обманом привабила тисячі жителів Близького Сходу, обіцявши їм легальне працевлаштування в Європі, а в результаті використала їх у геополітичній грі Кремля.

До речі про забезпеченість мігрантів, які прибули до Мінська на літаках з Іраку та Сирії, Кучухідзе наводить спостереження американських ЗМІ : “Днями американська служба новин знімала матеріал, і там було відображено, що білоруси здивовані мігрантам із пачками грошей, які купують багато речей у центрі Мінська. Тобто це не ті мігранти, які прямо бігли, рятуючись від війни, від якихось переслідувань. Як це було за міграційних потоків 2015-2016 рр. у Греції, Туреччині, Німеччині, Італії тощо”.

Цинічність білоруської влади має бути покарана. Під загрозою санкцій на польоти турецькі авіакомпанії заборонили перевозити жителів Сирії та Іраку до Мінська. Такого рішення дійшла навіть білоруська авіакомпанія «Белавіа». Кремль використовує Лукашенка для найбільш екстремістських цілей, розуміючи, що диктатор не має політичного майбутнього і незабаром, він піде у відставку. Європейський Союз має також це враховувати і не стримуватись при введенні санкцій, щоб убезпечити як свої кордони, так і загальносвітову безпеку.