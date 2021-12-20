На День Незалежності в Києві пройде Хода ветеранів

18:10 18 липень Київ, Україна

Сьогодні прес-служба Офісу президента повідомила про рішення Консультативної ради у справах ветеранів при президенті України підтримати пропозицію ветеранів про ході 24 серпня. Ветеранські організації виступили з пропозицією провести в цьому році Хода ветеранів в Києві, не дивлячись на карантинне положення.

Відзначається, що це буде неполітична і об'єднавча акція.

Консультативна рада у справах ветеранів війни, сімей загиблих (померлих) захисників України при Президентові України провів засідання, на якому були обговорені поточні питання діяльності ради, а також законодавчі пропозиції щодо забезпечення соціального захисту ветеранів війни та членів сімей загиблих.

фото: заседании Консультативного совета по делам ветеранов

"Одноголосним рішенням учасники засідання підтримали ініціативу ряду ветеранських громадських організацій про проведення до Дня Незалежності України Ходи ветеранів як неполітичної і об'єднавчої акції, яка продемонструє силу і єдність захисників нашої країни", - йдеться в повідомленні.

Також глава Консультативної ради Сергій Куніцин поінформував учасників засідання про заходи, заплановані до Дня пам'яті захисників України від 29 серпня. Зокрема, в цей день планується провести загальнодержавну хвилину мовчання. Біля Михайлівського Золотоверхого собору відбудеться панахида в пам'ять про загиблих захисників України за участю родичів загиблих героїв, одночасно подібні заходи пройдуть в містах та селах України.

фото: на день Независимости запланированы памятные мероприятия

Члени ради заслухали інформацію керівника робочої групи з юридичного забезпечення Дмитра Іванова щодо нового законопроекту «Про статус ветеранів і членів сімей загиблих (померлих) захисників України і ветеранів».

Учасники засідання підтримали ініціативу про створення спільної робочої групи з Міністерством у справах ветеранів. Група займатиметься розробкою єдиної позиції щодо актуалізації та вдосконалення законодавчої та нормативної бази, що забезпечує соціальні гарантії та права ветеранів війни та членів сімей загиблих захисників України.

З особливою увагою Консультативна рада розглянула законопроект «Про соціальний і правовий захист осіб, позбавлених волі в результаті збройної агресії проти України і питання амністії учасників АТО / ООС в 2020 році».

Серед іншого, Консультативна рада ухвалила рішення винести на розгляд президента України проект Національної стратегії фізкультурно-спортивної реабілітації ветеранів війни і членів їх сімей.

Як повідомлялося, в минулому році президент Зеленський скасував традиційний військовий парад на День незалежності. Замість нього провели Марш гідності, а після - альтернативний Марш захисників.

Нагадаємо, в минулому році президент Володимир Зеленський встановив День пам'яті захисників України, який відзначатиметься щорічно 29 серпня.