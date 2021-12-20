На День Незалежності в Києві пройде Хода ветеранів

Сьогодні прес-служба Офісу президента повідомила про рішення Консультативної ради у справах ветеранів при президенті України підтримати пропозицію ветеранів про ході 24 серпня. Ветеранські організації виступили з пропозицією провести в цьому році Хода ветеранів в Києві, не дивлячись на карантинне положення.

Відзначається, що це буде неполітична і об'єднавча акція.

Консультативна рада у справах ветеранів війни, сімей загиблих (померлих) захисників України при Президентові України провів засідання, на якому були обговорені поточні питання діяльності ради, а також законодавчі пропозиції щодо забезпечення соціального захисту ветеранів війни та членів сімей загиблих.

"Одноголосним рішенням учасники засідання підтримали ініціативу ряду ветеранських громадських організацій про проведення до Дня Незалежності України Ходи ветеранів як неполітичної і об'єднавчої акції, яка продемонструє силу і єдність захисників нашої країни", - йдеться в повідомленні.

Також глава Консультативної ради Сергій Куніцин поінформував учасників засідання про заходи, заплановані до Дня пам'яті захисників України від 29 серпня. Зокрема, в цей день планується провести загальнодержавну хвилину мовчання. Біля Михайлівського Золотоверхого собору відбудеться панахида в пам'ять про загиблих захисників України за участю родичів загиблих героїв, одночасно подібні заходи пройдуть в містах та селах України.

Члени ради заслухали інформацію керівника робочої групи з юридичного забезпечення Дмитра Іванова щодо нового законопроекту «Про статус ветеранів і членів сімей загиблих (померлих) захисників України і ветеранів».

Учасники засідання підтримали ініціативу про створення спільної робочої групи з Міністерством у справах ветеранів. Група займатиметься розробкою єдиної позиції щодо актуалізації та вдосконалення законодавчої та нормативної бази, що забезпечує соціальні гарантії та права ветеранів війни та членів сімей загиблих захисників України.

З особливою увагою Консультативна рада розглянула законопроект «Про соціальний і правовий захист осіб, позбавлених волі в результаті збройної агресії проти України і питання амністії учасників АТО / ООС в 2020 році».

Серед іншого, Консультативна рада ухвалила рішення винести на розгляд президента України проект Національної стратегії фізкультурно-спортивної реабілітації ветеранів війни і членів їх сімей.

Як повідомлялося, в минулому році президент Зеленський скасував традиційний військовий парад на День незалежності. Замість нього провели Марш гідності, а після - альтернативний Марш захисників.

Нагадаємо, в минулому році президент Володимир Зеленський встановив День пам'яті захисників України, який відзначатиметься щорічно 29 серпня.